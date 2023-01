Lavinia Petrea, dezvăluiri după 10 ani de relație cu soțul ei: “Pe zi ce trece îi mai descopăr alte și alte calități”/ Exclusiv

Lavinia Petrea, prezentatoarea jurnalului de știri de dimineață de la Pro TV, și procurorul Romulus Varga, trăiesc de 10 ani una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Cei doi sunt părinții a trei copii – Mathias, Klara și Karin – și reușesc, după 8 ani de căsătorie, să fie la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. În exclusivitate pentru UNICA.RO, vedeta TV a făcut dezvăluiri despre viața de familie și calitățile pe care încă le mai descoperă la jumătatea ei.

Lavinia Petrea și Romulus Varga se știu doar de 10 ani, timp în care și-au mărit familia cu un băiat și două fetițe, care i-au unit parcă și mai mult.

Lavinia Petrea și soțul ei, 10 ani de relație și trei copii

În urmă cu câteva luni, cuplul a aniversat 8 ani de la cununia civilă, dar nu a marcat momentul printr-o cină romantică în oraș, ci au sărbătorit împreună cu copiii, acasă. Pentru Lavinia Petrea și Romulus Varga fericirea înseamnă să fie toți 5 împreună. x

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Am trăit atât de intens acești ani, încât mi s-ar părea puțin așa să îi comprim”

“Când am sărbătorit 8 ani de la cununia civilă cu soțul, am profitat de ocazie și ne-am uitat pe poze de la primul copil și până acum. Nu ne vine să credem cum au trecut anii aceștia. Ne știm de 10 ani, deci totul a fost intens”, ne-a mărturisit Lavinia Petrea.

Atât Lavinia, cât și soțul său au impresia că se știu de mult mai mult timp, pentru că au avut parte de multe evenimente frumoase în cei 10 ani de când formează un cuplu.

”Noi la fiecare aniversare încercăm să ne gândim cam câți ani sunt. Avem așa dubii. De ce? Și am discutat despre asta, pentru că am trăit atât de intens acești ani, încât mi s-ar părea puțin așa să îi comprim. Am impresia că se întâmplă de multă vreme ceea ce se întâmplă între noi și îmi doresc să dureze mult de acum înainte. Chiar i-am zis: “La mulți ani! Toți cu mine! Și ai mei toți cu tine!” Astea au fost printre urările făcute. Nu îmi vine să comprim în niciun timp vremea asta”, a declarat, pentru Unica.ro, Lavinia Petrea.

Citește și: Lavinia Petrea, apariție provocatoare la Unica Urban Party 2022

Lavinia Petrea: “Cina s-a terminat amuzant acasă”

Atașați foarte mult de Mathias, Klara și Karin, cei doi părinți au rămas acasă de aniversarea lor și au improvizat un moment pentru celebrarea celor 8 ani de când au devenit oficial soț și soție.

Lavinia Petrea și cei trei copii

“De data asta nu, nu a fost o cină romantică, a fost o cină care s-a terminat amuzant acasă. Am avut foarte multe lucruri de făcut care au vizat sănătatea copiilor și ei au fost cei mai importanți. Aveam totuși acasă papanași și soțul meu a improvizat și o lumânare chiar și a pus-o în acel papanaș. Eu auzeam că se cântă la mulți, eram în altă cameră și în living se cânta la mulți ani. Ce se întâmplă? Ne-am distrat toți 5 așa”, a dezvăluit pentru Unica.ro, știrista de la Pro TV, Lavinia Petrea.

Lavinia Petrea soțul Romulus Varga

Lavinia Petrea e fascinată de soțul ei

Dacă în alte cupluri, venirea copiilor schimbă relația între soți, Lavinia și Romulus păstrează un echilibru între responsabilitățile de părinți și momentele pe care și le acordă pentru ei. Vedeta pare la fel de îndrăgostită de soțul ei, exact ca la debutul poveștii de iubire.

“Sunt multe calități, dar ceea ce mă fascinează la el – întotdeauna a fost așa, dar parcă pe zi trece când îi mai descopăr alte și alte calități – mă fascinează la el faptul că ar fi putut face orice altă meserie și să se priceapă la fel de bine. Are o capacitate extraordinară de a acumula informații. Atunci când vrem să facem tot felul de lucruri pentru noi, îl văd că se documentează puțin și apoi știe de parcă zici că se ocupa cu asta. Și mă inspiră lucrul acesta la el. Apoi apreciez naturalețea cu care face absolut orice, inclusiv felul în care se implică în creșterea copiilor. La el totul este natural.

„Are o relaxare și asta mă inspiră la el foarte mult”

Mă întreb uneori cum poate să plece așa la 4 ace, în costum și cravată, că poate are o ședință și cu 3 copii după el să îi lase la grădiniță, să-i lase la școală și să nu fie stresat. Adică mă văd pe mine așa aranjată să trebuiască să merg la un eveniment, dar înainte să fac ceva cu copiii, mi se pare complicat. La el, totul e așa, firesc. Are o relaxare și asta mă inspiră la el foarte mult”, a povestit Lavinia Petrea pentru Unica.ro despre calitățile pe care le apreciază la tatăl copiilor ei.

Citește și: INTERVIU. Lavinia Petrea spune care este secretul ei pentru un ten lipsit de imperfecțiuni

Lavinia Petrea și evaluarea de la 40 de ani

În vară, Lavinia Petrea a schimbat prefixul și a avut parte de o aniversare în familie, în Grecia. Nu a speriat-o vârsta de 40 de ani, ci se simte împlinită, fericită și totodată recunoscătoare pentru ceea ce are și a realizat până acum.

“Cred că mă simt mai responsabilă, 40 parcă schimbă puțin lucrurile din punctul acesta de vedere. Ești o femeie matură și faci așa o evaluare cam pe unde te afli, cel puțin asta am făcut eu cu mine. Slavă Domnului că mi-e bine și sunt foarte mulțumită, dar asta vine cu niște responsabilități. Mai ales când ești să zicem persoană publică, persoane publice suntem destul de multe, pentru că avem și pârghiile necesare la îndemână și mă refer aici la social media.

Sunt persoane care au foarte mulți urmăritori acolo, nu neapărat eu, deși și comunitatea mea a crescut frumușel și mă bucur foarte mult că a crescut încet, dar sigur în ultima vreme. Atunci cei care ne urmăresc se uită la toate aceste detalii la care mă gândesc eu acum și este foarte important ce spui acolo și mai ales la 40 de ani. Știi că la 40 de ani nu prea mai ai scuze să îți găsești diverși vinovați pentru anumite neîmpliniri, nerealizări, pentru că eu sunt cu totul responsabilă de ceea ce mi se întâmplă, eu decid pentru mine și nimeni altcineva.

„Sunt bine așa cum sunt și sunt mândră și mulțumită de mine”

Sunt fericită că pot să zic că sunt bine așa cum sunt și sunt mândră și mulțumită de mine și Doamne ajută să pot spune asta și peste alți 10 ani. Lucrurile au devenit mai ușoare, pentru că nu mai avem chiar copil foarte mic. Cea mai mică are 4 ani deja, lucrurile au intrat pe alt făgaș. Avem un singur copil la grădiniță și doi la școală. Ei sunt cea mai mare și cea mai frumoasă realizare a noastră”, a mai spus, pentru Unica.ro, prezentatoarea Știrilor Pro TV, Lavinia Petrea.

Sursa foto: Instagram