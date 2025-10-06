Laurențiu Reghecampf vorbește despre partajul cu Anamaria Prodan: „Nu există vreo înțelegere”. Câte procese au cei doi

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au divorțat în urma unui proces care a durat patru ani de zile. Cu toate acestea, există și procesul privind partajul. Ce spune antrenorul despre acesta, dar și câte alte procese mai are cu fosta soție.

Laurențiu Reghecampf despre partajul cu fosta soție

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre procesele pe care le are cu Anamaria Prodan și ce urmează pentru ei. Cu toate că au reușit să divorțeze, ei mai au lucruri de rezolvat în instanță.

„Nu am niciun proces. Habar nu am de ce proces se discută. De ce să plătesc despăgubiri dacă nu am pierdut nimic? Să îi plătesc avocații ei sau cum? Sincer, chiar l-am întrebat pe avocatul meu dacă am câștigat vreun proces sau am pierdut un proces.

Nu avem nimic, totul decurge normal. Nu știu. Dacă nu este nimic pe portal și nimic să primesc acasă. Vorbesc despre discuții care apar în presă? Nu am primit nimic și dacă aș primi, nu aș ieși în presă să spun, dar nu am primit”, a spus Reghecampf.

Fostul soț al Anamariei Reghecampf a vorbit și despre partajul care urmează.

„Avem procesul care urmează după divorț, procesul de partaj, plus că mai sunt câteva lucruri care s-au întâmplat între timp în perioada asta. Procesul de divorț a durat aproape 4 ani de zile, poate puțin mai mult.

Le-am luat pe rând, că pe mine m-a interesat să divorțez, pentru că dura 20 de ani cu tot cu partaj probabil. Normal am putea să ne înțelegem foarte ok la partaj. Din punctul ei de vedere există doar un singur deznodământ, să ia tot”, a mai spus Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik,

Anamaria Prodan vrea să îi ia lui Reghecampf și numele, după divorț

Impresara a decis să păstreze numele fostului soț de la divorț, iar Reghecampf spune că nu înțelege de ce a dorit să facă acest lucru.

„A fost dorința ei expresă să rămână cu numele, nu am înțeles de ce, nu există vreo emisiune în care să nu mă jignească sau să nu-mi jignească numele. Nu am înțeles de ce a ales lucrul ăsta. Era vorba că s-a terminat ceva între noi și trebuia să punem capăt.

Asta a fost cerința ei, că lumea o cunoaște cu Reghecampf, că ea este un mare manager și că vrea să-și păstreze numele. Eu nu am fost de acord, însă nu am avut câștig de cauză în fața judecătorului”, a declarat antrenorul.

