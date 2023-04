Laurențiu Cazan susține că are puterea de a vedea viitorul și că asta l-ar fi ajutat „să traseze” drumul unor artiști cu greutate, cum ar fi Nicu Alifantis sau Oana Sârbu. Solistul i-ar fi spus actriței din „Liceenii” că o așteaptă o carieră de succes, deși pe atunci nu avea decât 14 ani.

Artistul neagă că s-ar fi călugărit, așa cum s-a zvonit, locuiește la Buzău și se ocupă de noile sale proiecte.

Laurențiu Cazan, despre întâlnirea cu Nicu Alifantis

Laurențiu Cazan crede că are anumite capacități și susține că există artiști cărora le-a vorbit despre drumul pe care vor merge.

„Când era în Armată, la noi, la Buzău, și era soldat, Nicu Alifantis mai venea unde cântam eu, aveam o trupă. Am stat cu el la o bere. Aveam 15 ani, pe atunci. Se plângea că părinții vor să îl facă medic, dar eu i-am zis așa: ”Tu ai să devii marea vedetă a României!”, a mărturisit Laurențiu Cazan, conform Impact.

Dar și Oanei Sârbu i-a spus că va face teatru și că va cânta, iar spusele lui s-au dovedit a fi adevărate.

„Avea doar 14 ani, era o elevă, când am întâlnit-o. Nu a fost nimic complicat pentru mine, să le zic asta, nu m-am concentrat și n-am analizat, au fost doar niște instantanee. E ca și cum mergi în piață și alegi un vânzător, de unde să cumperi. Există niște teorii interesante, teoria sincronizării sau a coincidenței.

Fiecare avem forța asta, sunt oameni de știință care spun că noi folosim creierul foarte puțin și doar puțin din toate capacitățile pe care le avem ascunse”, a mai spus Laurențiu Cazan.

Laurențiu Cazan, dezamăgit că s-a spus că s-a călugărit

Deși au apărut diferite povești despre viața lui actuală, Laurențiu locuiește la Buzău, are multe proiecte în derulare și se bucură de colaborări și în Olanda.

„De ce se spune despre mine că m-aș fi retras la mănăstire și că m-am călugărit? Cine o fi inventat minciuna asta? De ce? Nu știu ce e în capul lor. Avem dușmani care plimbă minciuna prin țară. Degeaba pun pe eu pe contul de Facebook că am concerte în Brașov, în București, în toate colțurile țării, plus că lucrez și la un nou album, cu piese noi, pe care le voi înregistra la Uniunea Compozitorilor.

Din păcate, țara arde și baba se piaptănă. Eu îmi văd de treburile mele, Slavă Domnului!”, spune Cazan.

„Aceste minciuni au însă o țintă mai largă”

Artistul recunoaște că aceste zvonuri i-au făcut rău, pentru că au făcut lumea să creadă că nu mai cântă și, ca atare, mulți au încetat să îi mai urmărească activitatea.

„Aceste minciuni au însă o țintă mai largă. Denigrarea celui vizat, ca lumea să creadă că artistul ăla nu mai vrea să cânte, că s-a retras, că așa a vrut el. În aceeași linie mai largă este vorba și despre denigrarea ortodoxiei, nu este o informație care să aducă glorie celui vizat, are un efect invers, că acel solist e de fapt un ciudat.

Este vorba despre ducerea în derizoriu, despre denigrarea celui vizat, ca lumea să creadă că artistul nu mai vrea să cânte.

Prin urmare, să nu-l mai caute nimeni, să nu-l mai invite la concerte. Nu e adevărat că m-am călugărit. Uite, cânt, compun, am concerte, am emisiuni tv, am colaborări în Olanda”, adaugă el.

