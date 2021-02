Laura Micovschi, prezentatoarea emisiunii “Star Magazin”, a dezvăluit sexul bebelușului

Laura Micovschi, prezentatoarea emisiunii “Star Magazin”, de la Antena Stars, este însărcinată cu primul ei copil. Vedeta de televiziune și soțul ei, Cosmin Andreica, sunt în culmea fericirii și așteaptă cu nerăbdare să-și țină copilul în brațe.

Cei doi au dezvăluit, în premieră, ce sex va avea copilul. Laura Micovschi a spus, în emisiunea lui Dan Capatos, că va avea un băiețel și că a fost dificil să rămână însărcinată din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Vedeta suferă de endometrioză, una dintre principalele cauze de infertilitate feminină.

Citește gratuit ediția de februarie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

„Am rămas foarte greu însărcinată pentru că am fost diagnosticată cu endometrioză. Mă sperie gândul că o să nasc în pandemie, aș fi vrut ca soțul meu să fie lângă mine. Pentru primul copil, am încercat trei ani. Endometrioza nu se vindecă niciodată. Eu mi-aș dori trei copii. Nu i-am amenajat încă camera. Am ținut sarcina secretă până la șase luni. Băiețelul va avea două nume, ne-am gândit deja la câteva variante”, a declarat prezentatoarea, în emisiunea Xtra Night Show.

Laura Micovschi și Cosmin Andreica se știu din liceu și sunt căsătoriți de șapte ani.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro