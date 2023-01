Jean Gavril, de la America Express, și soția sa, puși la grea încercare la începutul relației: „M-am gândit că o voi pierde”

Jean Gavril de la America Express 2023 a plecat pe Drumul Aurului alături de fratele lui, Dinu. Cei doi au demonstrat în primele două etape ale competiției că sunt puternici, ambițioși și determinați să ajungă cât mai departe.

Jean Gavril de la America Express 2023 a plecat în marea aventură de pe Drumul Aurului însoțit de fratele lui mai mic, Dinu. Cei doi au arătat că formează o echipă puternică, chiar dacă au întâmpinat probleme pe parcursul primelor două etape și au fost la un pas de eliminare.

Drumul lor în competiție a fost presărat cu provocări grele, certuri între frați, dispute cu ceilalți concurenți. Frații Gavril s-au ambiționat însă să meargă mai departe pe Drumul Aurului. Traseul va străbate în continuare Mexicul, apoi va ajunge în Guatemala și Columbia.

După eliminarea gimnastelor Larisa Iordache și Diana Bulimar, în concurs au mai rămas opt echipe. Alături de Jean Gavril și fratele lui, în cursă mai sunt Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru. De asemenea, pe Drumul Aurului mai merg Puya și soția lui, Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla. Ceilalți concurenți sunt Pufeh și Bruja, Bie Adam și mama ei, Mihaela.

Cine este Jean Gavril de la America Express 2023

Jean Gavril de la America Express 2023 s-a născut la Constanța și este un cântăreț de muzică pop-rock și rock alternativ. Pasiunea pentru muzică a început la șapte ani, când părinții i-au dăruit prima chitară. A început să participe la concursuri de muzică și să câștige numeroase premii. De-a lungul anilor a cântat pe scene importante din România, cum ar fi cea de la Electric Castle.

Artistul a debutat în muzică în 2014, când a lansat piesa „Nebun de legat”.

Acesta este cunoscut și pentru participarea la competiția pe gheață Dancing on ice – Vis în doi, pe care a și câștigat-o.

Cântărețul și soția lui trăiesc o poveste de dragoste impresionantă

Jean Gavril și soția lui, Bianca, trăiesc o frumoasă și impresionată poveste de dragoste de zece ani. Cei doi s-au cunoscut la Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanța, acolo unde au fost colegi. Cântărețul a recunoscut că a fost dragoste la prima vedere, dar relația lor a început mai târziu, în clasa a 12-a, potrivit protv.ro.

A urmat o perioadă grea, în care au s-au iubit mai mult de la distanță. Deși nu le-a fost deloc ușor, dragostea lor a învins orice obstacole.

„Când am terminat liceul, Bianca a plecat la facultate, în Marea Britanie. La acel moment, noi eram împreună de șase luni, dar am intrat în panică pentru că, ea fiind plecată, m-am gândit că o voi pierde. Era, până la urmă, fata de care mă îndrăgostisem din prima zi de liceu, când o văzusem îmbrăcată într-o cămașă albă și o pereche de blugi. (…) Nu a fost deloc ușor, dar am reușit să trecem împreună peste toate problemele. După primii trei ani de relație, ne-am logodit, iar după alți trei ne-am căsătorit”, a mărturisit artistul, potrivit click.ro.

După ce tânăra a terminat facultatea s-a întors în România, alături de Jean. S-au căsătorit în septembrie 2019. La un an distanță, cei doi au devenit pentru prima oară părinți. Aceștia au împreună o fetiță, Eva Marina.

Jean Gavril participă la America Express 2023 alături de fratele lui, Dinu

Jean Gavril de la America Express 2023 a plecat în cursa de pe Drumul Aurului alături de fratele lui, Dinu.

„Am ales să vedem ce și cât putem, să testăm legătura dintre noi și să ne bucurăm de aventură. (…) Mă bucur că se întâmplă alături de fratele meu Dinu, de care sunt foarte apropiat și sunt sigur că vom trăi o experiență pe care nu o vom uita niciodată! Îmi doresc foarte mult să ajungem până la sfârșitul cursei, sunt niște țări prin care nu am mai fost niciodată și chiar ne dorim să cunoaștem cât mai multe din această experiență unică!”, spunea artistul înainte de plecarea în Mexic.

Cei doi au avut parte de multe provocări pe parcursul celor două etape care s-au desfășurat până acum. Au fost de două ori la un pas de eliminare. Cu toate acestea, au reușit să depășească momentele dificile și să rămână în cursă.

Prima cursă pentru ultima șansă din prima etapă a provocat tensiuni între Jean Gavril și Andreea Bălan. Artistul s-a arătat nemulțumit de atitudinea colegei lui. De atunci cei doi nu reușesc să facă pace și își aruncă constant replici dure.

