Irinel Columbeanu rupe tăcerea despre „doamna foarte drăguță” care l-a cucerit la azil. „Nu este româncă!”

Irinel Columbeanu a vorbit despre femeia cu care a legat o frumoasă prietenie la azilul unde locuiește. În vârstă de 67 de ani, fostul milionar a făcut primele dezvăluiri despre „muza” sa.

Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre „doamna foarte drăguță” care l-a cucerit

Irinel Columbeanu trăiește de ceva timp într-un azil din Ghermănești, unde a ajuns să trăiască dintr-o pensie modestă. Acolo a întâlnit o femeie cu totul deosebită, care lui i-a atras atenția într-un mod aparte. Fostul afacerist spune că această femeie îl inspiră și are o conexiune foarte frumoasă cu ea.

„Mă pregătesc să scriu o carte și am și o muză. Mă înțeleg foarte bine cu o doamnă foarte drăguță pe care am descoperit-o de când sunt aici. Este foarte deșteaptă, am ce vorbi cu ea mereu. Nu este româncă, este de origine germană. Are și ea copii, nepoți, care o vizitează. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere” – a declarat fostul afacerist pentru cancan.ro.

Ion Cassian, proprietarul azilului unde locuiește Columbeanu a confirmat și el că fostul milionar are o prietenă de suflet, cu care se înțelege foarte bine.

„La azil, avem cazuri în care bătrânii se împrietenesc, socializează, povestesc, dar nu s-a pus niciodată problema să se și căsătorească. După o anumită vârstă, dragostea este simplă, sinceră, e curată ca apa. Nu te mai interesează nici banii sau cum arată partenerul sau partenera.

Și Irinel are o doamnă, aici, vecina lui de cameră, cu care îi face mare plăcere să vorbească în franceză sau în engleză, ea știe și germană și spaniolă. E o femeie respectabilă, cultă, se înțeleg foarte bine. Iar când ea primește câte un pachet, din America, de la fiul ei, stabilit peste ocean, împarte cu Irinel

Columbeanu ciocolata” – a spus Cassian, potrivit click.ro.

Irinel Columbeanu nu a renunțat la tabieturile de milionar, deși are probleme cu banii

După o viață întreagă de lux și opulență, Irinel Columbeanu a ajuns să trăiască dintr-o pensie mică, din care nu își poate plăti datoriile. Ion Cassian a mai dezvăluit că deși pensia nu-i ajunge nici măcar să-și plătească azilul, Columbeanu nu a renunțat la tabieturile de milionar și este un „răsfățat” la cămin.

„Are o pensie mică, un pic peste 2.000 de lei, chiar și după majorări. Din acești bani are și poprire. Cred că nu va scăpa toată viața de datoriile la bănci, din cauza cărora și-a pierdut și vila de la Izvorani. Lumea îl mai ajută cu bani, chiar și foștii prieteni. Eu i-am promis că îl voi găzdui, la noi, la cămin, cât va dori. Este și răsfățat. Mai are tabieturi de milionar, îi place să arate mereu perfect, ca un adevărat om de afaceri.



Este mereu tuns impecabil, merg cu el la frizer, fetele îi rad barba. Este îmbrăcat frumos, curat, în hainele lui scumpe. E în condiții de igienă perfecte. Ieri, de Sf. Ioan, m-a sunat și mi-a urat ‘La mulți ani!’. Irinel Columbeanu, un om deștept și manierat, e o plăcere să stai cu el de vorbă”, a mai povestit Ion Cassian.

