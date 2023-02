Irina Nicolae, Andreea Marin și alte vedete care au vorbit despre durerea pierderii unei sarcini. „În minutele următoare, şansele mele de a fi mamă atârnau de hazard, ca la ruleta rusească”

Și-au dorit mult copii și, la un moment dat, multe dintre ele i-au și avut, dar marele vis s-a lăsat greu înfăptuit. Au trecut prin una sau mai multe pierderi de sarcină, au suferit, dar au mers mai departe, cu speranța că într-o zi vor reuși.

Irina Nicolae, Andreea Marin, Mirela Vaida, Diana Matei, Nicoleta Luciu, Aida Parascan și Roxana Ionescu sunt doar câteva dintre vedetele care au trăit această experiență groaznică de viață.

Irina Nicolae: „Mi-au zis clar că trebuie să termin această sarcină”

Irina Nicolae a fost nevoită să întrerupă o sarcină cu probleme. Copilul ar fi avut o afecțiune la inimă.

„M-am dus la un control în Budapesta, la un medic pe care nu îl cunoșteam. Am fost acolo și mi-a zis doctorul respectiv, eram aproape de 20 de săptămâni: Irina, știi că aici în Ungaria trebuie să facem controlul de organe, că se face din trimestrul doi. Am zis: «Nu știu, nu mă interesează. Mie să îmi dați niște poze, că eu am venit pentru niște poze». Voiam să am niște fotografii pentru că avusesem un control cu două săptămâni înainte și urma să vin acasă și am vrut să vadă mama mea, sora mea. În perioada aia eram entuziasmată, ca orice mamă. Dacă aș fi putut, m-aș fi dus în fiecare zi să văd fotografii cu ea”, a explicat Irina în podcastului lui Măruță, conform Libertatea.

Un medic cardiolog i-a spulberat, însă, toată fericirea. „Îmi aduc aminte că luasem pe cineva din casă pentru că eu nu vorbesc maghiară. Doctorul vorbea engleză foarte bine și mi-a zis că sunt doi medici care trebuie să se uite, să nu mă stresez. M-au controlat și mi-au zis că nu e nimic foarte grav, dar au vrut să mă vadă și un cardiolog, aveau unul foarte bun.

Mi-au făcut o programare și m-am dus a doua zi. Acel medic era o doamnă în vârstă, foarte dură. Mi-a zis: ‘Să știi că eu nu vorbesc în timpul consultului, am să îți spun la sfârșit. Fetiță, tu să știi că ai o problemă foarte gravă, trebuie să termini această sarcină’.



„Am rămas mască. Avusesem teste genetice, totul perfect. Au început medicii apoi să vorbească de partea de genetică, eu ziceam că vreau să vorbesc cu medicul meu. Îmi aduc aminte și acum că mi-au dat un raport, nu mi-au dat fotografiile. Mi-au zis clar că trebuie să termin această sarcină, că nu există altă soluție. În două zile mi s-a dărâmat tot universul”, a dezvăluit fosta artistă despre ce a trăit.

Au urmat apoi alte și alte controale, dar un medic din Ungaria a făcut-o să ia decizia finală.

„Medicul, când mi-a făcut ecografia, mi-a zis: Irina, fetița are inima în dreapta. Este fetiță și înseamnă infertilitate. Sunt cazuri foarte rare și nu îi oferi copilul decât o viață nu se știe cum. Sunt foarte puține cazuri, ca drept dovadă am fost al treilea caz, după ce am făcut analize genetice în New York. Era o modificare genetică. Apoi am vorbit cu cardiologul. care mi-a spus că nu era vorba de o singură operație, de două operații, ci era vorba de multiple operații. Mi-a zis că dacă copilul nu avea mai mult de două kilograme, medicul nu se apropia de copil, nu-l opera”, a povestit Irina Nicolae.

Andreea Marin a trecut prin mai multe încercări până să o aibă pe Violeta

Andreea Marin lucrea la știri când i s-a făcut rău. „Cu o oră mai devreme făcusem sport. Nimic nou, efortul obişnuit de fiecare zi. Durerea a venit ca din senin, ca un cuţit împlântat în stomac. Apoi, o mână nevăzută a tras cuţitul în jos. „Aveţi un litru de sânge în abdomen. Socotiţi dumneavoastră dacă e grav sau ba. În maximum o jumătate de oră trebuie să fiţi pe masa de operaţie”. „Şi dacă nu?!”, am zis eu, de colo, încercând să-mi adun ultimele fărâme de curaj. „Dacă nu… muriţi, domnişoară. Dar dacă da, mai aveţi cel puţin 50 la sută şanse să fiţi pe viitor mamă. Nu neglijaţi această şansă”, a povestit Andreea Marin, despre prima sarcină pierdută, în una dintre cărțile ei.

Situația s-a repetat câțiva ani mai târziu. „Chiar de ziua mea, eram pe masa de operaţie şi, pentru prima oară după foarte mulţi ani, simţeam frica. Verdictul medicului nu era nou, dar mai dureros ca niciodată: sarcină extrauterină. În minutele următoare, şansele mele de a fi mamă atârnau de hazard, ca la ruleta rusească, totul depindea de un singur amănunt: pe care parte s-a dezvoltat sarcina, cea sănătoasă sau cea ciuntită în urmă cu ani. Nu-mi găseam liniştea şi mintea mea derula la nesfârşit: ‘şi dacă e pe partea sănătoasă, bisturiul îmi va reteza, odată cu ea, şi ultima şansă”, mărturisea vedeta.

Diana Matei a pierdut o sarcină cu tripleți

Diana Matei a fost nevoită să renunțe la sarcină din cauza unei probleme medicale.

„După ce l-am născut pe Ianis, la şase luni am rămas însărcinată cu tripleţi. Natural. Nu am putut să țin sarcina, nu a fost posibil medical vorbind. Noi ne-am gândit atunci cât de frumos ar fi să mai facem un copil, să fie unul după altul.

Imediat a venit, însă, această informaţie. Nu s-a întâmplat. Am suferit foarte tare. Eram într-o perioadă în care munceam foarte mult, îmi era foarte rău. Am încercat să țin sarcina, dar nu s-a putut. La un moment dat a trebuit să fac întrerupere de sarcină, pentru că doctorul a decis asta şi am ascultat de el, fiindcă era foarte riscant’, a povestit Diana în podcastul Mirelei Vaida.

Mirela Vaida, mai multe pierderi de sarcină

Mirela Vaida a trecut prin mai multe experiențe de acest fel. Prezentatoarea a pierdut o sarcină chiar pe scenă.

”Cântam de 40 de minute la Sinaia. Mă simțeam mai rău, dar am crezut că e o răceală netratată. Am simțit că ceva se întâmplă în timp ce cântam. O senzație că pierd sânge și mă uitam în jurul meu să nu se întâmple ceva, să văd. Practic, curgea sânge. Am terminat de cântat, eram pe tocuri, a trebuit să urc până la etajul unul aveam eu camera și când am ajuns am văzut că am hemoragie.

Dar credeam că e o răceală și am mers la doctor după câteva zile. În ziua aia a fost ceva mai evidentă hemoragia și imediat au spus medicii să merg să-mi ia sânge și mi-au făcut BCG-ul ăla să vadă dacă sunt însărcinată. Mi-au spus că am pierdut sarcina. Șocul a fost când am aflat că era extrauterină și atunci automat trebuie să pierzi sarcina. Dacă nu… muream. Atunci mi-a fost teamă că nu voi putea să mai am copii. Dacă prima a fost extrauterină, așa vor fi și celelalte”, spunea Mirela Boureanu Vaida pentru Cancan.

Prezentatoarea de la Antena Stars a mai trecut printr-o experiență traumatizantă. Mirela Vaida era în vacanță în Franța.

„Mi-am făcut și acolo multe teste și eram fericiți că vom avea un copil. Când m-am întors, ceva din mine îmi spunea că nu e bine. Dar nu știu ce, nu aveam niciun semnal. Am fost la ecograf și acolo mi-a spus că am o sarcină care se întâmplă o dată la nu știu câte cazuri. Adică nu are sac vital. Pe scurt, nu are viață în el. Nu exista embrion, nu exista inimioară. Aveam toate simptomele de sarcină, dar nu aveam făt.

În momentul ăla a fost un șoc. Am spus că nu se poate. Am avut momente în care mergeam la biserică. Mă întrebam: «De ce mie, ce am făcut? Cu ce am greșit?». A trebuit să fac chiuretaj și la a doua și imediat după eram la emisiune. După aceea mi-am făcut niște investigații mai serioase. Doctorița îmi spunea că de la 30 de ani, femeilor le scad șansele cu 50% să sămână însărcinate pe cale naturală. Uite că m-a ajutat Dumnezeu și acum e anul și copilul”, a mai spus Mirela Boureanu Vaida.

Nicoleta Luciu: „Am simțit de la început că nu e în regulă”

Nicoleta Luciu a pierdut o sarcină în luna a treia. După un an, episodul s-a repetat.

„Țin minte că am rămas însărcinată, după ce l-am avut pe micul Zsolt, iar soțul era foarte bucuros. Vorbisem să facem botezul în Statele Unite, eu îmi doream că acest copil să aibă cetățenie americană. Vorbise Zsolt și cu nașii, eram foarte bucuroși amândoi. Din păcate, la trei luni sarcina s-a oprit din evoluție. După un an, am rămas din nou gravidă. De data asta am simțit de la început că nu e în regulă. Nu m-am bucurat deloc, iar de ce mi-a fost frică, n-am scăpat.

După ce am pierdut și această sarcina, i-am spus doctorului că voi avea tripleti. Și așa m-a ajutat Dumnezeu. Mi-a dat tripleți, parcă să compenseze și cei doi bebeluși pierduți”, povestea Nicoleta Luciu la Acasă TV.

“Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu”

Aida Parascan a pierdut o sarcină în luna a cincea, iar suferința a fost imensă. ”Au trecut 5 luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe, în ultima săptămână, însă, am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea, și la propriu, și la figurat. Inima „îngerașului” a încetat să bată. Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastră și din mine, pentru că toți l-am iubit enorm”, mărturisea Aida Parascan pe o rețea de socializare.

Roxana Ionescu a trăit drama în luna a șasea de sarcină

Roxana Ionescu a rămas cu sufletul făcut bucăți după ce a pierdut o sarcină în luna a șasea. Drama prin care trecea a împiedicat-o pe vedetă să spună mai multe despre acel moment trist, așa că anunțul a fost făcut de soțul ei, Tinu Vidaicu.

„Anul ăsta nu va mai exista niciun bebe, pentru că n-a mai putut să crească. Din păcat, am înțeles că se întâmplă des. Din fericire, am înțeles că nu este o chestiune genetică. Se numește insuficiență placentară și asta însemană că fătul nu se poate hrăni suficient. Partea bună este că nu este nimic tragic și că Roxana este bine și că în câteva luni putem încerca din nou. Nu este o chestie repetitivă. Din punctul ăsta mergem înainte. Nu dorim compasiune, nu dorim păreri de rău. Vă mulțumim pentru gândurile bune și energia voastră pozitivă”, explica Tinu Vidaicu pe o rețea de socializare.

