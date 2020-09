Irina Loghin, primul mesaj după ce a aflat că are COVID-19

Îndrăgita cântăreață de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 81 de ani, era deja internată în spital pentru a-și face analizele după ce soțul ei, Ion Cernea și fiul lor, Ciprian, au fost depistați cu COVID-19. Deși primul test al artistei ieșise negativ, următoarele testări au arătat că și ea a fost infectată cu noul coronavirus.

Artista susține că se simte bine și că este asimptomatică: „După cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut niciun simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli” – a mărturisit Irina Loghin pe pagina sa de Facebook.

Solista de muzică populară a ținut să le mulțumească și fanilor pentru că au fost alături de ea în această perioadă: „Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile. (…) Vă mulțumesc tuturor pentru că mă prețuiți, pentru că mi-ați dovedit încă o dată că îmi sunteți alături atât la bine, dar mai ales la greu! În încheiere, atât vă pot spune: Eu sunt tot Irina voastră/ Iar voi… tot ce am mai bun!”

Irina Loghin: „Îmi vine să ies pe geam să plec”

Irina Loghin este de părere că virusul a ajuns în familia ei după ce soțul, băiatul și nora acesteia au fost în vacanță la mare: „Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mâncare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spitalul care trebuie. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului “- a declarat artista zilele trecute, după ce primul test i-a ieșit negativ.

