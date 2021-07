Recent, Ioana Ginghină (43 de ani) a publicat pe Instagram o nouă imagine alături de logodnicul ei, Cristi Pitulice, consultant în turism. Ioana și Cristi s-au logodit în primăvara anului acesta. Actrița nu a oferit foarte multe detalii referitoare la cererea în căsătorie.

Din fostul mariaj cu actorul Alexandru Papadopol (45 de ani), Ioana are o fiică, Ruxandra, în vârstă de 13 ani. Ioana și Alexandru au divorțat în vara anului 2019, după 13 ani de mariaj. Acesta va fi al treilea mariaj al actriței.

Ioana a mai fost căsătorită o dată la vârsta de doar 21 de ani, cu actorul Daniel Tudorică (47 de ani). „Puțină lume știe că eu am mai fost căsătorită o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să o facem”, mărturisea actrița în 2020, pentru VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Ioana Ginghină, nouă imagine cu iubitul pe Instagram. Cuplul se va căsătorit în toamnă

În prezent, Ioana, logodnicul și fiica ei se află în vacanță în Grecia. De acolo, actrița a publicat mai multe imagini, printre care și una alături de Cristi. „Echipa mea, #dreamteam [echipa de vis], cum ne-a numit Ruxandra. Ei sunt „vinovați” de toate pozele mele. 😎

Suntem pe drumuri de aproape trei săptămâni și parcă am mai sta. Facem plajă, ne plimbăm, stăm de vorbă la taverne, iar seara ne retragem pe terasa noastră și… jucăm cărți. 😅”, a scris Ioana în descrierea imaginilor. Fotografiile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Ioana și Cristi se vor căsători în toamna anului acesta. „E prima nuntă la care nu mă gândesc la formă, ci la fond. O să fie o nuntă cu câțiva prieteni în jurul nostru, cu familia și cam atât”, a spus Ioana Ginghină pentru OK! Magazine.

„Nici nu mă gândesc la nuntă efectiv. Noi am făcut deja niște investiții importante împreună, am cumpărat pământul din jurul casei în care locuiesc. Eu cu Alexandru aveam o parte de teren și cealaltă parte era a foștilor mei socri, iar, la partaj, cumpărasem partea lui Alexandru și acum am cumpărat cu Cristi partea foștilor socri.

Citește și:

Cum se înțeleg Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol după doi ani de la divorț

Ce carieră își dorește fiica Ioanei Ginghină să urmeze? „Deja discutăm la ce liceu să meargă”

Mi se pare mai important actul acesta decât cel de căsătorie, pentru că vrem să construim ceva împreună. Asta mi-a plăcut la Cristi – că a fost alături de mine de la început.

În primul rând e o altfel de iubire, cea de la 40 de ani, când sunt mult mai matură și apreciez lucrurile pe care le face el pentru mine, că-mi iubește copilul, că mă ajută mult cu Ruxi”, a mai mărturisit actrița.

Despre partenerul ei de viață, Ioana Ginghină a mai spus: „Niciun bărbat din viața mea nu m-a tratat așa cum sunt tratată acum. Sper să rămână așa tot timpul. Trebuia să am și experiența asta.

Ar fi fost păcat să nu! Mă întâlnesc cu oameni care-mi zic că am slăbit, că arăt bine, că sigur mi-am făcut vreo procedură estetică. Nu mi-am făcut nimic, sunt fericită! Și am acasă un om care îmi zice numai că sunt frumoasă și extraordinară”.

În iunie 2021, Ioana, Ruxandra și Cristi au mers împreună la avanpremiera filmului Cruella. Alături de trei fotografii de la eveniment, Ioana a scris: „Emoții mari pentru noi toți. Prima ieșire publică împreună. Să sperăm că a trecut pandemia și e abia începutul. Și rămăsese că vă spun cum e filmul… Da, merită văzut!”.

„Cristi nu vrea să apară mai mult decât este cazul, dar asta nu înseamnă că nu vrea să meargă cu mine la evenimente de genul ăsta”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit Click!.

Cum s-au cunoscut Ioana Ginghină și iubitul ei

„Astă toamnă am fost chemată la agenție ca să vin cu animatorii și cu programele mele de la MiniArtShow în cadrul Kiddo Express. S-au legat lucrurile foarte frumos și da, într-un fel a fost dragoste la prima vedere.

Relația a ieșit la iveală cam după cinci luni. Fiind la început, ne dorim o relație discretă. Eram doi adulți singuri, ne-am întâlnit și gata”, mai spunea Ioana Ginghină în 2020.

Foto: Instagram; Libertatea.ro