Ioana Ginghină: „De 4 ani mă mențin la aceeași greutate”. Care sunt secretele actriței

Ioana Ginghina (44 de ani) se menține într-o formă fizică de zile mari. Actrița a dezvăluit recent că are o greutate constantă de patru ani și reușește să facă acest lucru prin disciplină culinară.

De 4 ani reușesc să mă mențin la aceeași greutate. Nu este însă ușor, dar nici foarte greu nu e. Trebuie doar să am disciplina culinară și să fac cât mai puține excese.

Ioana a mai dezvăluit că a dobândit disciplina culinară de la tatăl ei, care ests fost sportive și predă educația fizică și a avut mereu grijă de felul în care se hrănea.

Dintotdeauna am avut grijă de ce mănânc, pentru că tatăl meu este fost profesor de educație fizică și face și acum sport, la 79 de ani. Drept urmare, eu și sora mea am crescut în casă cu dietă, nu cură de slăbire, dietă toată viața. Eu de mică, seara nu mâncam decât un iaurt sau un fruct. Eu când veneam din tabere, mă aștepta tata cu cântarul acasă. Deci obsesia mea nu e așa, că mi-am creat-o. Eu așa am fost crescută.

Tata făcând box, tot timpul a trebuit să se mențină la un 75 de kilograme și el și acum arată la corp ca un tânăr de 35 de ani. Am învățat că sportul constant, nu extrem de mult, acolo 45 de minute, o oră, te face să ai un corp armonios toată viața. Sportul trebuie să se facă în funcție de vârstă. Tata făcea box și tenis de câmp și acum face înot și bicicletă. Și noi femeile trebuie să schimbăm.. mai trecem la yoga, pilates – a dezvăluit Ioana Ginghină, pentru Spectacola.