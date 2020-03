Mimi a devenit primul vlogger feminin din România care atinge pragul de 1 milion de urmăritori pe Instagram. Sub username-ul @mimimp postează fotografii din viața de zi cu zi, campanii pentru diverse branduri cu care colaborează, dar și proiecte de CSR, cauze pe care ea alege să le susțină. Datorită ascensiuni rapide în industrie, vloggerița a fost premiată cu Social Media Star la Gala UNICA și este singurul vlogger român care a avut un pannel la o conferință internațională a vloggerilor – VidCon. În 2019, Mimi a fost primul vlogger din FM-ul românesc și, de asemenea, a susținut cauza Salvați Copiii România pentru proiectul #FaraFricaPeNet, un proiect care vorbește despre cyberbulling și pericolele de pe internet.

1. Cum gestionezi această responsabilitate, de influencer cu o comunitate atât de mare?

E un sentiment greu de explicat și extrem de frumos, să știi că există sute de mii de oameni care te iubesc, te admiră și vor să fie ca tine. Totuși, vine la pachet cu o responsabilitate foarte mare, eu sunt conștientă de asta și fac tot posibilul să inspir într-un mod pozitiv oamenii care mă urmăresc.

2. Ce crezi că ai în plus în contentul pe care îl faci, față de un băiat vlogger important din România?

Nu cred că ar trebui să ne comparăm între noi. Cred că fiecare creator de content în parte este unic în felul lui. Despre contentul meu, fac în mare parte entertainment și câteodată mă extind spre edu-tainment, pentru că vreau ca urmăritorii mei să rămână cu ceva din video-urile mele.

3. Ce faci când ai o zi mai puțin bună și neproductivă?

Clar îmi iau liber! Am nevoie de vibe-uri bune, pentru că numai asta vreau să transmit. Totuși am avut și momente de sinceritate în care le-am arătat urmăritorilor mei că nici viața mea nu e perfectă, și eu am zile proaste câteodată.

4. Cât este plan de business și cât creativitate în meseria de vlogger?

80% creativitate și de restul se ocupă echipa mea de management! Am cea mai bună echipă din lume, datorită lor am descoperit că pot face și business din pasiunea mea.

