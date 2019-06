INNA a lansat oficial albumul „YO”

Artista, vizibil emoționată, a urcat pe scenă, în aplauzele celor prezenți, să le spună câteva cuvinte și să se bucure împreună de acest moment important din cariera ei.

”Trăiesc cel mai frumos moment din viața mea, mă bucur de tot ce mi se întâmplă și sunt fericită! Am muncit mult pentru acest album cu David Ciente, producătorul cu care am lucrat toate aceste piese, cu NGM Creative pentru videoclipuri și cu un nou partener de drum – ROC Nation, pe lângă Global Records, casa mea de discuri”, a spus INNA.

La eveniment, au participat printre sutele de invitați: Mark Stam, Nicoleta Nucă, Alexandru Ciucu, Amalia Năstase, Corina Caragea, Edward Aninaru, Alina Eremia, Corina Bud, George Piștereanu, Dara, Irina Rimes, Andrei Nourescu, Sandra Izbașa, Larisa Iordache, Ame Călin, Minelli, Deliric, Dana Războiu și influenceri precum Oana Cosânzeana, Gabriela Atanasov (Sweet Paprika), Claudia Predoană, Cristina Belciu, Ioana Vișănescu, Deea Codrea, Andrei Grigorie, IrinaSsw, copii din echipa INNEI de la Vocea României Junior.

Atmosfera generală a fost de petrecere latino cu costume flamenco, margarita, tequila, paella și multă veselie.

”YO” include 11 piese, iar artista le-a prezentat fanilor ”Te Vas”, ”Fuego” și ”Gitana”.

Pentru videoclipul ”Te Vas”, INNA și-a dorit să danseze, iar rezultatul sunt niște imagini puternice care susțin melodia și mesajul piesei prin mișcări de dans contemporan împreună cu Dragoș Istvan, dansatorl și coregraf.

”Este una dintre piesele mele de suflet (deși îmi plac toate de pe acest album), o poveste pasională de dragoste. Mi-am dorit ca videoclipul să fie diferit față de altele de pe albumul ”YO”. Sunt foarte bucuroasă de cum a ieșit și le mulțumesc celor de la NGM Creative, dar și lui Istvan”, a spus artista.

În videoclipul ”Fuego”, INNA poartă o rochie superbă de la Dolce & Gabbana, de inspirație latină, iar în videoclipul ”Gitana”, are o ținută gipsy full Gucci.

INNA a lansat până acum 4 piese de pe albumul ”YO”: ”RA”, ”Iguana”, ”Sin Ti” și ”Tu Manera”.

”Tu Manera”, inclus pe coloana sonoră a unui serial

Single-ul anterior “Tu Manera” este inclus pe coloana sonoră a serialului ”Grand Hotel” de la ABC, produs de Eva Longoria.

„Nu m-am așteptat ca una dintre piesele de pe noul meu album ”YO” să fie apreciată într-un timp atât de scurt și deja să fie inclusă pe coloana sonoră a unui serial. Când m-au anunțat cei din echipa mea de la Global Records și Roc Nation despre această reușită, am fost extrem de entuziasmată. ”Tu Manera” este una dintre cele mai energice piese pe care le-am compus și se pare că va bucura și mai mulți oameni și cu ajutorul unui serial TV. Sky is the limit”, a declarat INNA.

INNA a performat în peste 800 de concerte, are peste 11 milioane de fani pe Facebook, 1.5 milioane de fani pe Twitter și 2.6 milioane de fani pe Instagram.

De curând, INNA a atins un nou record pe YouTube: are 3 miliarde de vizualizări pe propriul canal de YouTube și peste 5 milioane de abonați.

Sursă foto: PR