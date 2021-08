Între anii 2004 și 2008, Mihaela Rădulescu (52 de ani) a fost căsătorită cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg (54 de ani). Fostul cuplu are un fiu, Ayan Schwartzenberg, care a împlinit 17 ani pe 1 august 2021. Invitată în podcastul Cu Inima la Vedere, găzduit de prezentatoarea știrilor Pro TV Amalia Enache (44 de ani), Mihaela a dezvăluit cum se înțelege cu tatăl fiului ei.

În ce relații sunt Mihaela Rădulescu și Elan Schwartzenberg după 13 ani de la divorț

Prezentatoarea TV a fost căsătorită de trei ori. Prima căsnicie, cea cu Bogdan Rădulescu, s-a încheiat în 1987. 10 ani mai târziu, din 1997 până în 1999, Mihaela a fost căsătorită cu actorul, artistul și omul de televiziune Ștefan Bănică Junior (53 de ani). Ultimul mariaj a fost cel cu Elan Schwartzenberg, încheiat după o relație de 10 ani. În prezent, Mihaela formează un cuplu cu sportivul austriac Felix Baumgartner (52 de ani). Mihaela și Felix sunt împreună din anul 2014.

După semnarea actelor de divorț, Mihaela și Elan au ieșit ținându-se de mână, însă mai târziu, foștii parteneri și-a adus acuzații grave. Prezentatoarea TV l-a acuzat pe Elan de infidelitate, în timp ce omul de afaceri a acuzat-o pe ea că-l neglijează pe fiul lor. Ulterior, însă, fosta pereche a îngropat securea războiului. În podcastul Cu Inima la Vedere, Mihaela a mărturisit despre Elan Schwartzenberg:

„În general, femeile singure, din diverse motive, sunt și mamă și tată pentru copiii lor. Întâmplarea face că la fi-miu situația a fost fericită. Cu tatăl lui sunt într-o relație foarte bună și cred că a fost și este cel mai bun tată pe care putea să-l aibă, chiar și în această formulă, fiecare cu viața lui. Amândoi am fost foarte prezenți în viața copilului, așa că nu pot să mă laud că am fost și mamă și tată. L-am crescut în multe privințe singură și sunt mândră de el”.

„Cea mai mare corvoadă a vieții publice a noastră este ce scriu și zic alții, în cazul nostru, sutele de povești care au înconjurat episodul ăsta au fost o mulțime de minciuni, exagerări. În realitate a fost o despărțire după 10 ani a unor oameni care n-au știut să meargă mai departe, numai că a fost în cel mai civilizat mod cu putință și amândoi am fost conștienți că nu trebuie să ne gândim la noi, la problema adultă, ci la copil.

În niciun moment nu am lăsat copilul să simtă din problema noastră. (…) El a simțit armonia dintre părinți. (…) Chiar are un tată extraordinar, a fost o plăcere de ambele părți să fim alături de el. (…) Am avut și vacanțe împreună în formula asta, tocmai pentru ca el să simtă și bucuria de a avea doi părinți. Mereu am fost o echipă pentru Ayan, așa suntem și acum”, a mai spus jurata Masked Singer România.

Care este unicul regret al Mihaelei Rădulescu

Deși mulți are crede că viața ei este perfectă, Mihaela mărturisește că are un regret. Vedetei de televiziune îi pare rău că, în tinerețe, a pus mai mult preț pe viața ei profesională, în detrimentul celei de familie. Și-ar fi dorit mai mulți copii, poate doi, trei, însă nu s-a concentrat, din spusele ei, pe acest aspect al vieții sale. Potrivit Libertatea, vedeta ar fi încercat de mai multe ori să rămână însărcinată. Ar fi vrut, la un moment dat, să și adopte, însă nu a fost să fie.

„De multe ori, dar nu s-a potrivit. Nici să fac un copil, nici să-l adopt, am încercat ambele variante. Rămân, pentru moment, la unul și bun”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit Libertatea. „Aș fi făcut mai mulți copii și ceva mai devreme, în loc să fi fost atât de preocupată de muncă și de succesul profesional. Sunt bune și alea, nu zic nu, dar îmi place să fiu mamă și simt că n-aș fi dat greș cu încă vreo doi, trei copii”, a mai adăugat atunci.

