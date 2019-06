Impresionanta poveste de viață a lui Ianis Hagi. Joacă fotbal de când a început să meargă

A început să joace fotbal de îndată ce a învățat să meargă

Ianis s-a apucat de fotbal la 2 ani. “La 2 ani, de când am început să merg, m-am jucat fotbal. Când îl prindeam pe tata liber, venea cu mine şi mereu ne jucam împreună. Majoritatea timpului mă jucam cu bunicul şi cu bunica. Am crescut cu bunicul (…) Tata, când avea timp să se joace cu mine, mereu a făcut-o. După ce am crescut, pe la 6-7 ani, în curtea casei mereu mă jucam cu el şi mă învăţa lucruri.

Când eram mic dormeam şi cu mingea în pat. Tata îmi zicea că deja spărgeam prea multe lucruri în casă şi m-a întrebat dacă vreau să merg la fotbal şi n-am stat pe gânduri. La început a fost greu, eram mic şi temător, dar apoi n-am mai avut nicio reţinere”, declara Ianis Hagi într-un interviu pentru Prosport, citat de protv.ro

Conform aceluiași interviu, mama lui Ianis a fost destul de strictă cu el în copilărie. Micul fotbalist avea oră de culcare și, indiferent de ce se întâmpla, trebuia să o respecte.

“Mama nu mă lăsa să stau mult. Îmi aduc aminte nopţile de Champions League, când mama mă lăsa cel mult o repriză şi mă trimitea la culcare. Mereu îmi părea rău că nu pot să mă uit la tot meciul. La 10:00, 10 şi ceva trebuia să dorm”, a adăugat el.

Gheorghe Hagi a mizat pe fiul lui, pentru viitorul fotbalului românesc

Conform digisport.ro, care citează publicația franceză L’Equipe, Gheorghe Hagi are încredere că fiul său îi va duce numele mai departe, la nivel înalt.

„Totul era plănuit, aveam viziunea mea, pe care am concretizat-o pentru a regăsi succesul. Fotbalul nostru își pierduse școala și profesorul. Am revenit la bază pentru a lansa o generație mai bună ca a noastră”, a declarat Hagi senior în cotidianul francez.

El a vorbit și despre Ianis. „Eu și Ianis suntem diferiți ca joc, dar, în interior, suntem identici. Ianis e inteligent și talentat, dar mai trebuie să progreseze. Are personalitate și lovește mingea bine cu ambele picioare”.

Foto – Hepta

