Imagini de la nunta Ilonei Brezoianu. Actrița s-a aruncat în piscină cu rochia de mireasă

Ilona Brezoianu s-a căsătorit sâmbătă, 20 iulie, cu iubitul ei, Andrei Lucian Alexandru, într-un cadru de poveste. Actrița și actualul ei soț au fost înconjurați de prieteni și familie, iar petrecerea a fost una ieșită din comun. La un moment dat, mireasa s-a aruncat în piscină, cu rochie cu tot!

Ilona Brezoianu s-a căsătorit

Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru s-au căsătorit și religios sâmbătă, 20 iulie, după ce la finalul lunii iunie s-au cununat civil. Evenimentul a avut loc într-o locație cu piscină din Prahova, iar de organizarea nunții s-a ocupat Răzvan Babană, fost concurent al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Ca decorațiuni, Ilona și Andrei au ales flori naturale, verzi, dar și lămâi. Deși totul a arătat spectaculos, ca la orice nuntă, toți ochii au fost ațintiți asupra mirilor.

Ilona a ales să poarte o rochie de mireasă lăsată pe umeri, cu mâneci lungi, vaporoase, în timp ce Andrei a optat pentru un costum nude și adidași.

La eveniment au participat mai multe vedete, printre care Florin Ristei, care a și cântat la nunta actriței, precum și Marius Manole, Adina Buzatu, Cucu de la „Noaptea Târziu”, Nicolai Tand și Diana Munteanu.

Ilona Brezoianu a fost condusă la altar de tatăl ei, emoția fiindu-i cu ușurință citită pe chip, actrița chiar vărsînd câteva lacrimi.

Petrecerea a început cu valsul mirilor și s-a încheiat cu mirii și Răzvan Banană aruncându-se îmbrăcați în piscină.

Cine este Andrei Lucian Alexandru

Ilona Brezoianu a vorbit pentru prima dată despre iubitul ei, Andrei, în cadrul podcastului „La Țocii”, moment în care s-a declarat îndrăgostită și fericită. Tot atunci, ea a precizat că partenerul ei lucrează într-un domeniu cu totul diferit.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, spunea atunci actrița.

Ilona Brezoianu a dezvăluit că Andrei a văzut-o la televizor, după care s-au cunoscut personal, fără a da foarte multe detalii despre felul în care s-au întâlnit.

„El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă”, a precizat ea în cadrul podcastului.

Tot atunci, Florin Ristei a dat-o de gol pe prietena sa, spunând că urmează să îi cânte la nuntă.

„Îi cânt la nuntă, ce să facem? Pe cât e? Stați că vă zic eu acum că mi-am trecut în calendar. E un băiat senzațional! 20 iulie! Mi-am pus aici cu semnul exclamării să nu iau cântare. Pe 19 sunt la Iași și pe 20 vin la tine”, a spus atunci Florin Ristei, care s-a ținut de cuvânt și a fost prezent la nunta Ilonei și a lui Andrei.

Sursă foto: Instagram



