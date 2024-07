Ce nu vor face Radu Vâlcan și Adela Popescu niciodată împreună: „Ne știm limitele” / Exclusiv

Radu Vâlcan și Adela Popescu joacă amândoi în comedia „Retreat Vama Veche”, însă n-au planuri de a prezenta vreodată o emisiune împreună. Radu găzduiește reality show-ul „Insula Iubirii” de aproape un deceniu, în timp ce Adela s-a retras anul trecut de la emisiunea „Vorbește Lumea”, după șapte ani petrecuți în echipa matinalului de la Pro TV. Pe actori i-am întâlnit la scurt timp de la lansarea trailerului comediei „Retreat Vama Veche” și am vorbit cu ei despre probabilitatea de a lucra din nou împreună. Separat, cei doi ne-au mărturisit că nu-și doresc acest lucru și ne-au explicat și care este motivul.

Radu Vâlcan și Adela Popescu nu vor să prezinte împreună: „Nu cred că e sănătos”

Adela Popescu (37 de ani) și Radu Vâlcan (47 de ani) formează un cuplu din anul 2010 și împreună au trei copii, pe Alexandru, Andrei și Adrian. Deși s-au cunoscut pe platourile de filmare ale telenovelei „Iubire și Onoare”, Adela și Radu nu se mai văd jucând într-un proiect de lungă durată împreună. Intervievați separat, actorii ne-au dat același răspuns și motivații similare. Cei doi au căzut de acord că, pentru liniștea familiei lor, cel mai bine este să nu lucreze împreună.

„Nu, pentru că ne știm limitele. Știm foarte bine până unde este bun unul cu celălalt, profesional vorbesc. Nu trebuie confundate posturile noastre. Ne place foarte mult, atunci când ajungem acasă, să vorbim despre ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Ea, când vine în Thailanda, este martoră a filmărilor, vede ce se întâmplă și îi place. Este o fană a emisiunii (Insula Iubirii – n.red.). La fel e și în cazul meu, atunci când ea participă la un proiect. Efectiv stau și o admir cu emoție de fiecare dată. Și nu cred că e sănătos când doi parteneri lucrează împreună la un proiect. Nu că n-ar funcționa. Este pur și simplu părerea mea. Așa simt”, a spus Radu Vâlcan, pentru Unica.ro.

Ada Condeescu: „Trailerul spune multe despre relația ta cu Adela”

Potrivit trailerului „Retreat Vama Veche”, prezentatorul „Insula Iubirii” și soția lui au o singurp scenă de doar câteva secunde împreună. Dacă vor mai interacționa și în alt context rămâne de văzut din toamnă. Din spusele lor, deși au savurat la maximum timpul petrecut la filmări în Vama Veche, actorii nu vor împărți prea mult marele ecran în comedia care va apărea în cinematografe pe 18 octombrie.

„După cum ați văzut, trailerul spune multe despre ce se întâmplă în film. Și despre relația ta cu Adela, în ficțiune, nu în realitate! Suntem foarte bucuroși să avem încă un proiect împreună”, ne-a spus Ada Condeescu, fosta iubită a personajului jucat de Radu în filmul regizat de Petre Năstase.

Radu Vâlcan: „Am petrecut timp de calitate împreună”

„Eu sunt foarte bucuros că, în primul rând, am jucat cu Adela. Nu am fost parteneri, dar ne-am distrat foarte mult pentru că am petrecut timp de calitate împreună. Dincolo de zilele de filmare, timpul petrecut acolo, aproape 3 săptămâni, a fost o ocazie pentru noi de a sta singuri, departe de copii. Și, mai mult de atât, am lucrat cu oameni absolut senzaționali, cu Ada Condeescu, aici de față, care este o actriță excepțională“, a completat prezentatorul de la Antena 1.

Trailer „Retreat Vama Veche”

