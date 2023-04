Ilinca Obădescu face nuntă cu Mihai Gruia, ex-Akcent: „Nu mă las furată de nimeni”

Ea prezintă știrile la Kanal D, el cochetează cu muzica și a făcut parte din trupa Akcent. Cine ar fi crezut că Ilinca Obădescu și Mihai Gruia vor ajunge să formeze un cuplu? Ba mai mult, că vor fi atât de fericiți împreună încât vor descoperi rapid și drumul către altar.

Se pare că planetele s-au aliniat cum trebuie și cei doi s-au regăsit în filmul potrivit. Acum urmează nunta.

Ilinca Obădescu, despre marea întâlnire cu Mihai Gruia

„Ne-am cunoscut printr-o cunoștință comună și de la prima întâlnire am simțit că e un om bun, cu asta m-a cucerit. Este un om bun, are un suflet bun. Facem nunta în vară. Având în vedere că facem o nuntă restrânsă, cu apropiații noștri, cu cei dragi, nu ne-a dat prea mari bătăi de cap nunta.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Asta ne și doream: să fim noi, să fim fericiți, cu oamenii dragi. Marea absentă de la nuntă o să fie mama mea, dar acolo unde e, sigur o să fie lângă mine”, a mărturisit Ilinca pentru Playtech.ro.

Citește și: Drama neștiută a prezentatoarei Kanal D, Ilinca Obădescu: „Mami a adormit și am stat până la ultimul puls lângă ea” / Exclusiv

Ilinca Obădescu, despre cum a fost cerută în căsătorie

Cererea în căsătorie a avut loc într-un weekend, la Cluj. Ilinca bănuia care va fi următorul pas, dar, chiar și așa, emoțiile au fost mari.

„Nu am plâns de fericire, m-am bucurat. Ăsta era pasul următor, îl simțeam. Am bănuit, dar, sincer, credeam că o să fie ori la Paris, pentru că am plecat la Paris și era deja plănuită acea vacanță, ori pe Kilimanjaro, pentru că a venit cu mine pe Kilimanjaro, am ajuns împreună pe vârf și am crezut că acolo plănuiește. S-a întâmplat mai repede. M-a surprins”, mai spune ea.

Știrista va purta la nuntă o rochie simplă și nu își dorește să fie furată

Ilinca Obădescu își dorește să poarte la nunta din luna iunie o rochie simplă, albă, dar vrea să trăiască cu tot sufletul acest eveniment care o leagă de omul iubit.

„Nu sunt genul de mireasă care și-a trasat încă din copilărie exact rochia de prințesă cu trenă. Eu îmi doresc o rochie de mireasă simplă, încă nu am cumpărat-o, mai am ceva timp până la eveniment.

Probabil o să mă vezi într-o rochie albă, simplă. Nu vreau nimic complicat”, adaugă ea. Ba mai mult, Ilinca nu vrea să fie furată la nuntă. „Pe mine nu mă fură nimeni. În ziua aceea, Mihai mă ia de nevastă și nu mă mai las furată de nimeni”, susține știrista.

Citeşte și: Ilinca Obădescu și Mihai Gruia, ex-Akcent, s-au logodit: „Știm ce vrem și suntem recunoscători pentru ceea ce trăim”

Mihai Gruia e pregătit pentru al doilea mariaj

Mihai Gruia a mai fost căsătorit. Artistul și Laura au divorțat după 14 ani de relație și 10 ani de mariaj. Despărțirea a fost una discretă și a luat prin surprindere pe toată lumea.

„Am divorţat de comun acord. Suntem şi vom fi prieteni toată viaţa, avem două fete minunate pe care le vom creşte aşa cum am fi făcut-o şi dacă eram împreună“, declara cântăreţul pentru Cancan.

Mihai Gruia şi Laura au ajuns în fața altarului în anul 2008, iar într-un singur an au devenit părinţii a două fetiţe. În 2014, Laura a născut-o pe micuţa Natalia, iar câteva luni mai târziu cei doi au adoptat-o pe Ana, în vârstă de doi ani.

Foto: Facebook