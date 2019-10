Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac au divorțat în secret

Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac: ”Anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani”

Timp de 8 ani, cei doi au avut o căsnicie fericită și și-au crescut în liniște și înțelegere cei doi copii. Însă acum doi ani au decis că nu își mai pot continua viața împreună. Anunțul a fost făcut abia acum. Ileana și Ion Ion au preferat să păstreze aparențele pentru a evita, de dragul copiilor, apariții în presa de scandal.

“Din dorința de a reduce la tacere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate. Deși nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem și vom fi o familie unită și parinții a 2 copii minunați. Viețile noastre vor rămâne în continuare private și aceasta va fi singura noastră declarație în legătură cu acest subiect. Mulțumim pt înțelegere!”, au anunțat cei doi.

Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac s-au căsătorit în 2009, după o relație tumultoasă de șapte ani.

De ce au divorțat Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac

Vestea divorțului a luat prin surprindere publicul, dar nu și pe apropiații lor, care știu că relația lor se răcise mult. Ileana a dus mereu o viață de regină, având orice își dorea, dar în ultimul timp se pare că i-a lipsit un singur lucru: atenția soțului.

”Erau străini unul de celălalt. El avea altă viață, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relația și au decis de comun acord să divorțeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulți și acesta a fost pactul: discreție totală, dovadă că doar apropiații știau de aceste lucruri. Ea nu se poate plânge, are o viață de regină, copiii au de toate. Au locuit o vreme la Monte Carlo, Paris, după care s-au întors în România. De-atunci începuse să se strice treaba. Copiii lor au fost protejați, pentru că au decis să se comporte ok, au evitat discuțiile în contradictoriu. Nimeni nu a fost fericit cu decizia asta, dar așa e viața”, a declarat o sursă din anturajul celor doi pentru click.ro.

Sursă foto: Instagram

