Ileana Badiu lansează prima aplicație din România care transmite mesaje video personalizate de la celebrități pentru fanii lor

În contextul actual, în care sălile de teatru și concerte deocamdată rămân închise, stadioanele au tribunele goale, depărtarea dintre celebrități și fanii lor a devenit și mai mare, un nou produs inovator vine în sprijinul tuturor și creează o punte nelimitată, oferind oricui posibilitatea de a-și contacta vedeta favorită și de a dărui cuiva drag un mesaj video, personalizat, prin intermediul acesteia.

O urare, o felicitare, o încurajare, o declarație de iubire, o îmbărbătare sau orice alt mesaj poate fi transmis prin Dedic.World, în toate colțurile lumii. Românii de pretutindeni au acum instrumentul perfect pentru a-și dărui cele mai emoționale cadouri, direct prin vocea celebrităților îndrăgite.

Dedic.World va găzdui o largă varietate de celebrități: actori, cântăreți, sportivi, influenceri, vloggeri, comedianți de stand-up, DJ, scriitori și se va extinde și către alte categorii de personalități publice, în funcție de cerințele pieței. Orice om va putea cere, pentru cei dragi, mesaje personalizate de la celebritățile prezente pe Dedic.World.

Pentru că este o platformă dedicată gândurilor și intențiilor pozitive, prin intermediul ei vor fi susținute și cauze umanitare. Dedic.World va dona din încasări către diverse cauze sociale susținute de celebrități.

Fondatorii sunt 3 antreprenori români de succes și echipele lor, care au contribuit la dezvoltarea acestei platforme inovatoare de comunicare: Ileana Badiu, antreprenor în domeniul publicității, co-fondator al agenției Wunderman România, dar și creatoarea comunității on-line, www.super40.ro, Zobi Schrotter, antreprenor în Industria Textilă, Publicitate Outdoor, Real Estate, New Tech și IoT pentru Industria de Lighting și Mihai Bocai co-fondator al agenției de marketing digital Evonomix și al tehnologiei de automatizare a conținutului în social media ProductLead.

“Am creat această platformă pentru că nevoia oamenilor de a fi conectați emoțional unii față de ceilalți este enormă în general, dar cu atât mai prezentă acum în situația în care ne aflăm în această perioadă, în care ne este impusă distanțarea socială și nu știm ce ne va rezerva viitorul. Celebritățile au nevoie de publicul lor și invers, familiile și prietenii au nevoie de gesturi din partea celor dragi, cu toții avem nevoie de mesaje pozitive și încurajări. Acest marketplace virtual oferă o soluție integrată pentru toate aceste situații, fiind totodată un spațiu cald, creativ și ușor de utilizat”, – a declarat Ileana Badiu.

“Dedic.World este un prim exemplu de manifestare a paradigmei “Platform as a Service” pe care am construit-o în ultimii 2 ani cu ProductLead. O tehnologie ce poate fi utilizată ca un serviciu în orice scenariu de business în care discutăm de creatori de conținut. Construind peste o infrastructură tehnică puternică, peste un set de big data și având la dispoziție instrumentele dezvoltate în această perioadă, Dedic.World are un avantaj competitiv evident. Creatorii de conținut vor avea acces la o tehnologie unică ce îi va ajuta să monetizeze eficient profitând de talentul lor” – spune Mihai Bocai.

Inovația aplicației Dedic.World nu constă doar în ideea în sine, ci și în simplitatea utilizării acesteia, fiind un produs care integrează complet, toate serviciile oferite, într-o formă simplă și digitalizată. De la cel care comandă mesajul, la celebritatea care îl realizează, până la beneficiarul final, toți vor avea de urmat cea mai simplă mecanică de conectare, plată, monetizare, fiscalizare și vizualizare.

Accentul a fost pus, în principal pe un sistem transparent și în conformitate cu reglementările legale. Avem așadar, un produs românesc de ultimă oră, dezvoltat pentru inimile românilor, o compilație de tehnologie și emoție, care începând din luna iunie, va aduce oamenii și celebritățile mai aproape.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro