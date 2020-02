Giulia Anghelescu și-a făcut operație de mărire a sânilor

Mamă a doi copii, Giulia a vrut să facă o schimbare și a ales să își mărească bustul, potrivit Libertatea.

Artista a postat pe social media o fotografie în care apare pe patul de spital, iar alături îi este medicul.

„The best doctor and the happiest patient! (cel mai bun medic și cel mai fericit pacient). Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am pățit ceva și de ce sunt în spital. Răspunsul îl veți afla luni în noul meu vlog! Tot ce pot să spun este că sunt foarte fericită și extrem de recunoscătoare”, a scris ea pe Instagram.

Giulia nu se află la prima intervenție estetică. Mai întâi, artista și-a făcut rinoplastie după care a apelat la injecțiile cu botox pentru corectarea ridurilor de expresie precum și pentru augmentarea buzelor.

De această dată, Giulia Anghelescu a ales să își facă o operație de mărire a sânilor. Deși nu a spus clar că despre o astfel de intervenție este vorba, cea care a dat-o de gol este chiar imaginea postată pe Instagram.

În fotografie se vede că artista poartă o bustieră specifică implanturilor mamare.

