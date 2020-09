În urmă cu o săptămână, fostul internațional Gică Popescu (52 de ani), actual președinte al clubului FC Viitorul a fost confirmat pozitiv cu infectare cu noul coronavirus.

Oficialul celor de la FC Viitorul continuă să rămână internat în spitalul „Matei Balș”, din București , după ce, din cauza infecției cu SARS-CoV-2, a dezvolat o pneumonie.

Deși, inițial nu a prezentat simptomele specifice infecției cu coronavirus, Popescu este silit să stea internat în spital mai mult decât se aștepta.

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul, mai ales că eu m-am testat de multe ori. și am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. Apoi, fiindcă am ieșit având coronavirus, m-am dus la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat n-a fost bine fiindcă virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse, după cum vezi și acum când vorbesc cu tine mai tușesc. Din păcate, Computerul Tomograf pe care l-am făcut în weekend nu a arătat foarte bine, în privința plămânilor, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să continui să fiu spitalizat”, a declarat Gică Popescu pentru GSP.

