Gianina Corondan a împlinit 50 de ani. Ce secrete are de se menține într-o formă atât de bună

Toată lumea o știe pe Gianina Corondan din faimoasele și îndrăgitele emisiuni “Școala Vedetelor” sau “Ora G”. Pe 30 ianuarie 2021, celebra prezentatoare de televiziune a schimbat prefixul și arată și se simte mai bine ca niciodată.

Gianina Corondan a împlinit vârsta de 50 de ani și a rămas exact la fel cum o știa publicul acum 20 de ani, aceeași fire mereu energică, optimistă și zâmbitoare.

Cu prilejul zilei sale de naștere, Gianina s-a aventurat într-o escapadă la munte și le-a povestit redactorilor Click! care este secretul ei.

„Aşa sunt eu. Nu am astâmpăr, mereu trebuie să găsesc oameni inspiraţionali, să iau interviuri, să fiu în priză, să am noutăţi. Mă joc cu nepoţii mei, copiii fratelui meu mai mic, care lucrează în IT. Sunt doi băieţi de 5 şi 10 ani şi îi mai iau cu mine cu cortul, în excursii. Dar ce să vă zic, mănânc normal, îmi amintesc mereu că echilibrul este normal, la sală mai mergeam înainte de pandemie, acum fac doar acasă sport. Fac câte 15 minute de mişcare, nu am o rutină, merg cu bicicleta, pe jos, alerg, nu e nici un secret. E şi vorba de gene, de moştenire genetică. Chiar dacă mai iau în greutate câteodată, mai flămânzeam când era cazul. Sunt ca un hopa mitică, schiez, dar mereu iau lecţii sau merg pe derdeluşul de începători, nu sunt expertă”, a mărturisit vedeta.

Gianina Corondan face acum diverse emisiuni pe YouTube în care promovează lucrurile 100% românești, iar înainte de începerea pandemiei de COVID-19 a făcut parte din culisele show-ului de la Antena 1, „Te cunosc de undeva”.

Foto – Facebook

