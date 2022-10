Giani Kiriță, despre experiența „Sunt celenru, scoate-mă de aici”: „Mi-am dat seama că ceva s-a schimbat în felul meu de a fi”

Giani kiriță a vorbit despre experiența pe care a avut-o în cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Fostul fotbalist a precizat că, în junglă, a slăbit în jur de 12 kilograme.

Kiriță, în vârstă de 45 de ani, a povestit că în jungla dominicană a fost nevoit să își înfrunte fobiile. De asemenea, el a precizat că acest concurs i s-a părut foarte greu, spre deosebire de Survivor, la care a participat în trecut.

„La Survivor se merge mai mult pe latura sportivă, pe condiția fizică. La cel din urmă, „Sunt celebru, scoate-mă de aici!,” a trebuit să-mi înfrunt fobiile. Și am câteva, recunosc! Adică mi-e frică de înălțime, sunt claustrofob și nu-mi place să stau izolat. Iar în junglă a trebuit să fac cam toate astea. Și nu o dată, ci de mai multe ori! Foarte greu mi-a fost, și nu mă așteptam neapărat la asta, să nu pot vedea cerul decât într-o foarte mică măsură, prin nu știu ce ochi al junglei. În schimb, cu animalele de acolo nu am avut niciun fel de probleme!”, a declarant Giani Kiriță pentru Impact.ro.

Gini Kiriță a slăbit 12 kilograme în jungla dominicană

Tot în urma participării la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, fostul fotbalist a slăbit în jur de 12 kilograme.

„În Dominicană am slăbit 12 kilograme, cel puțin. Am acum un trup tras ca prin inel, sunt varianta mea slim. Pe scurt, am constatat că mi s-a închis stomacul și sunt încă departe de cantitățile de mâncare de altădată. Biata maică-mea m-a așteptat acasă cu șapte feluri de mâncare și tot atâtea tipuri de prăjituri. Și cei care mă cunosc sau îmi sunt apropiați știu bine că mama mea e o gospodină desăvârșită! Ei bine, nu prea am putut să mănânc! Așa mi-am dat seama că ceva s-a schimbat în felul meu de-a fi!”, a mai spus Giani Kiriță pentru sursa citată.

Mai mult, se pare că acesta nu s-a redaptat foarte ușor la viața de zi cu zi.

„Mai bine de jumătate de lună mi-am căutat energia de acasă, calea spre prietenii mei cei mai buni. Nu a fost ușor!”, a subliniat Kiriță.

Kiriță, despre traumele din copilărie

Tot în cadrul emisiunii filmate în jungla din Republica Dominicană, Giani Kiriță a vorbit despre traumele pe care le-a suferit în copilărie.

„Pentru mine, mama mea este Dumnezeu. A fost și mamă și tată. O vreau sănătoasă, să aibă tot ce și-a dorit ea. S-a chinuit cu noi. Trebuie să-i fac statuie”, a afirmat Giani.

Sportivul a precizat că, din cauza violențelor la care era supusă atunci când era însărcinată, chiar s-a gândit să renunțe la sarcină.

„A vrut să mă avorteze, a zis că nu mai poate. Ăla venea, se îmbăta și o bătea degeaba. O călca în picioare, o învia cu apă. Ca să știți că de asta sunt așa”, le-a povestit Kiriță colegilor din emisiune.

