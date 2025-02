Gheorghe Hagi, declarații rare despre soția lui, Marilena: „Ea e șefa. Are totul pe mână!”

Gheorghe Hagi a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre soția sa. Fostul mare fotbalist a împlinit 60 de ani pe 5 februarie și cu acest prilej a organizat o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre viața lui.

Gheorghe Hagi, declarații rare despre soția lui

Gheorghe Hagi a lansat o autobiografie în care dezvăluie detalii despre cariera lui de fotbalist, dar și diverse lucruri neștiute din viața personală. Hagi a fost întrebat de jurnaliști despre relația pe care o are cu soția sa, Marilena, întrebându-l ce face când el este plecat de acasă. Acesta a răspuns că „ea este șefa” și se ocupă de tot ceea ce ține de casă.

„Marilena e mai discretă. E în spate, e patroana. Ea ține tot. Ea e șefa, ea împarte tot. Eu la muncă, ea acasă. Are totul pe mână. Îi mulțumesc că mă suportă. Și că mă iubește. Are grijă de familie, de fată și de băiat. Ea i-a crescut și ei sunt acolo unde sunt datorită ei. Sunt fericit că Ianis și Kira ne văd ca un exemplu” – a explicat Gheorghe Hagi, potrivit gsp.ro.

Cum s-au cunoscut Gheorghe Hagi și Marilena

Gheorghe Hagi și Marilena s-au căsătorit în 1993, la patru ani după divorțul lui de prima soția, Lena Celnicu. Cei doi s-au întâlnit prin intermediul unor prieteni comuni și, la început, și-au ascuns relația. Prima lor întâlnire a avut loc la restaurantul Select.

„Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate.

Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machedonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a spus Marilena, potrivit newsweek.ro.

Gheorghe Hagi și Marilena au împreună doi copii – Ianis (26 de ani) și Kira (28 de ani). Marilena este femeie de afaceri de ceva vreme, ocupându-se de business-ul fiului ei, care deține o agenție de publicitate. Despre Marilena, Gheorghe Hagi are numai cuvinte de laudă și spune că este o femeie puternică.

„Femeile sunt mai puternice ca noi. Noi le avem pe ale noastre, dar ele sunt mult mai puternice, din ce am văzut eu. Am văzut-o pe soția mea la naștere. La Ianis, am fost în sala de naștere. La Kira, eram plecat și nu am putut.

Dar la Ianis n-a vrut să nască până n-am venit eu. E puternică de tot. Alături de ea, nimic n-a fost greu pentru mine. Soția nu s-a gândit să-mi spună vreodată ceva în legătură cu investiția în fotbal. Avem o relație frumoasă, e prea frumos. Ea mă înțelege cel mai bine, mă tolerează. Cu siguranță e cel mai bun prieten pe care îl am. Mai am pandalii de-ale mele”, a declarat Gheorghe Hagi pentru orangesport.ro.

