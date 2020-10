George Burcea și Viviana Sposub, reîntâlnire emoționantă la „Ferma”

George Burcea și Viviana Sposub par extrem de îndrăgostiți unul de celălalt. După o perioadă în care au stat despărțiți, la revenirea prezentatoarei TV în „Ferma”, cei doi și-au dat frâu liber sentimentelor. S-au îmbrățișat și s-au sărutat, în timp ce colega lor, Ana Maria Ababei, le cânta „Love is in the air”.

Citește online gratuit numărul de octombrie al revistei Unica

„Reîntâlnirea cu George a fost foarte emoționantă. Nu mă așteptam să fie așa. M-am gândit mult la clipa în care o să-l revăd, dar mă gândeam că nu știu, nu neapărat că o să dăm uitării acel sărut din hambar, dar că o să ne comportăm așa cum eram și înainte”, a mărturisit Viviana Sposub în cadrul emisiunii.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Citește și: George Burcea și Andreea Antonescu, schimb dur de replici la „Ferma”

La rândul său, George Burcea s-a arătat fericit să o vadă pe frumoasa brunetă: „A fost o reală surpriză și m-am bucurat teribil să o văd pe Viviana”, a declarat actorul. Acesta a postat și pe contul său de Instagram imagini și fragmente video din momentul în care s-a reîntâlnit cu cea care pare să-i fi cucerit inima.

Ce i-a gătit George Burcea Vivianei Sposub

George Burcea și Viviana Sposub au fost eliminați din „Ferma”, dar se pare că și-au continuat relația și dincolo de camerele de luat vederi. Aceștia au fost surprinși în Constanța, în ipostaze tandre, iar postările de pe rețelele de socializare arată că petrec timp împreună. De curând, au publicat pe conturile lor de Instagram, în același timp, imagini asemănătoare, din care putem observa că actorul a invitat-o pe Viviana la el acasă și i-a gătit o mâncare tradițională din Moldova. Vezi GALERIA FOTO!

Sursă foto: Instagram, captura video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro