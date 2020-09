George Burcea, despre Viviana Sposub: „Nu este o fată de rănit. Este nevoie să o iubești și să o protejezi”

George Burcea și Viviana Sposub au oferit un moment emoționant în ediția de joi seara de la „Ferma”. Cu ochii în lacrimi, prezentatoarea de la Pro TV, care a pierdut duelul și a fost eliminată, l-a îmbrățișat pe fostul soț al Andreei Bălan și i-a oferit un sărut.

Citește online gratuit numărul de octombrie al revistei Unica

„Mi-au revenit în cap toate amintirile și am vrut să rămân cu o amintire și mai frumoasă. Asta am simțit, asta am făcut și probabil și el a simțit la fel” – a spus Viviana Sposub.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Vezi această postare pe Instagram FERMA5 🤘 Foto: @banustefan O postare distribuită de GEORGE BURCEA (@george_burcea) pe Sep 24, 2020 la 12:20 PDT

După plecarea ei, George Burcea a făcut mărturisiri cel puțin interesante despre relația care s-a înfiripat între el și Viviana Sposub pe platourile emisiunii.

Citește și: George Burcea: Regina Andreea Bălan nu acceptă să fie părăsită. Ea crede că toată lumea o urăște

“Nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare. Noi nu am vorbit nimic despre ea sau despre mine sau despre potențiali noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar eu mai am chestii de rezolvat acasă, așa că nu mi-am dorit să fac tămbălău. O să ajung acasă, o să încerc să îmi rezolv treburile cu cealaltă parte și după aia să vedem dacă se poate naște ceva frumos. Viviana nu este o fată de rănit, de care să-ți bați joc. Este o fată caldă, pe care este nevoie să o iubești și să o protejezi, să o aperi. Pe lângă copiii mei și mama, va fi printre primele persoane pe care le voi căuta” – a mărturisit George Burcea în cadrul emisiunii Ferma de la Pro TV.

George Burcea și Viviana Sposub s-au mai sărutat la Ferma

Nu este prima dată când George Burcea (32 de ani) și Viviana Sposub (22 de ani) au fost surprinși sărutându-se, după cum s-a văzut într-unul dintre promo-urile emisiunii. Însă în ciuda gesturilor tandre dintre ei, zvonurile despre o posibilă relație au fost imediat risipite de frumoasa prezentatoare de la “Vorbește lumea”.

„N-am venit aici să mă cuplez. Că dacă mă cuplez, îmi iau gândul de la premiu și de la ce am eu de făcut. Eu de obicei când mă îndrăgostesc, uit de tot și nu-mi mai pasă de nimic, deci nu am venit să mă îndrăgostesc aici că vreau să-mi iau apartament. Eu vreau să câștig și să-mi iau apartament. Deci la mine ori asta, ori o relație. Și prefer să-mi iau apartament decât să-mi găsesc un iubit”, a spus atunci Vivian Sposub.

Sursă foto: captură video, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro