Gabriela Szabo are COVID-19. Cum se simte fosta campioană olimpică

Gabriela Szabo (44 ani) a anunțat pe rețelele de socializare că s-a infectat cu SARS-CoV-2.

Atleta se află în autoizolare la domiciliu pentru două săptămâni și a transmis publicului că momentan se simte bine.

„Îmi pare rău să vă dau vești mai puțin bune. Știu că nu aveți chef de așa ceva. Dar oare cine are? Din păcate trebuie să ne obișnuim cu astfel de noutăți în această perioadă. În ciuda faptului că ne protejăm, că avem grijă de noi și de cei din jurul nostru, că respectăm cu sfințenie măsurile impuse de autorități, iată, nu suntem feriți în niciun fel de acest virus care ne-a dat viețile peste cap. Am ținut să aflați despre starea mea de sănătate de la mine și nu din alte surse. În următoarele două săptămâni mă văd nevoită să stau acasă. Sunt bine. Încă sunt bine. Și sper să fiu așa și peste 14 zile, când, teoretic, pot spune: „gata, am trecut peste această înfiorătoare încercare”. Nu știu ce să mai cred. Aveți grijă de voi, de cei din jurul vostru, protejați-vă. Să ne auzim cu bine!”, a scris Szabo în postarea sa pe Facebook.

Campioană olimpică în 2000, în proba de 5.000 de metri, Gabriela Szabo a câștigat argintul olimpic în 1996 şi 2000, în proba de 1.500 metri. Atleta mai are în palmares trei titluri mondiale în aer liber, trei în sală şi două titluri europene în sală. După retragerea din activitatea sportivă, Szabo a ocupat funcția de vicepreşedinte a Federaţiei Române de Atletism şi director de marketing, iar în perioada martie 2014 – noiembrie 2015 a fost ministru al Tineretului şi Sportului.

Sursa foto – Facebook

