Gabriela Duțescu, antrenorul vocal la „Vocea României” al echipei lui Tudor Chirilă, s-a stins din viață

Gabriela Duțescu, profesoară de muzică și antrenoare vocală la “Vocea României” pentru concurenții lui Tudor Chirilă, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Paula Seling, printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

Aș fi vrut să las problemele mele și doar să o strâng în brațe, să îi spun că o iubesc. Nu am făcut-o în ultimele săptămâni. Dacă aș fi știut, aș fi dat orice doar să stau la un ceai cu ea. Acum nu se mai poate . Sper să mă ierte…

Nu am cum să va spun cât de supărată sunt că a plecat, mai ales că aș fi vrut să o sun mai des, să îi spun cât o iubesc și cât înseamnă pentru mine .

….profesoară mea, cea care mi-a fost că o mamă, care mi-a dat vocea pe care o am, s- a stins din viață.

Artista a îndemnat persoanele care au avut șansa de o cunoaște pe doamna Duțescu să vină la înmormântarea ei care va avea loc vineri, 29 iulie, la Cimitirul reformat Giulești.

De-a lungul timpului, Gabriela Duțescu a modelat vocile un mari nume din industria muzicală precum Dida Drăgan, Marcel Pavel, Paula Seling, Smiley sau Tudor Chirilă.

Pe Tudor Chirilă l-a cunoscut în adolescență și a povestit, într-un interviu pentru Unica, cum a fost experiența cu artistul.

Tudor a venit la mine acum 24 de ani. El avea o afecțiune a corzilor vocale și am acceptat să mă ocup de el. De fiecare dată avea obiceiul să îmi pună aceleași întrebări. M-a enervat o dată, m-a enervat de două ori, până i-am zis să se potolească. Apoi a zis el: «Doamna Duțescu, eu am găsit soluția! Pentru fiecare întrebare pe care o pun și am pus-o și ziua anterioară, să pun niște bani pe pian. Dar de ce să mă potolesc? Că sunt zgârcit! Nu vreau să plătesc bani ca prostul!». Pentru că era foarte pisălog, foarte pisălog, mi-am luat concediu de odihnă și i-am zis să ne vedem peste două săptămâni – spunea Gabriela Duțescu în 2019.