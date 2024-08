Andrei Bănuță, pus într-o situație stânjenitoare la o nuntă la care a cântat: „Nu știam cum să mai plec” / Exclusiv

Andrei Bănuță se consideră o „shaworma cu de toate” muzicală deoarece nu și-a pus nicio barieră în ceea ce privește genurile de muzică pe care le cântă. Solistul și-a început cariera artistică la nunți, botezuri și alte evenimente private. Această activitate îl bucură în continuare, deși cariera lui muzicală a luat avânt și este un cântăreț care adună zeci de mii de oameni în fața scenei la concertele sale. Invitat la Fresh by Unica, tânărul de 25 de ani ne-a povestit o întâmplare amuzantă, dar totodată stânjenitoare, de la una dintre nunțile la care a cântat.

Andrei Bănuță, pus într-o situație stânjenitoare la o nuntă la care a cântat

Andrei Bănuță are calendarul plin. Tocmai a lansat o piesă alături de Andreea Bănică, un remake al piesei „Ai greșit” a trupei Blondy, iar în curând îl vom revedea pe micul ecran la Pro TV, în sezonul 2 al serialului „Groapa”. În paralel, Andrei este prezent la concerte prin țară, invitat în diverse emisiuni și podcasturi și, ocazional, întreține atmosfera și la nunți. În ediția Fresh by Unica din 3 iulie, artistul ne-a povestit o experiență haioasă, dar totodată incomodă, în care a fost pus la o nuntă la care a cântat.

„Am mai multe povești amuzante. La o nuntă s-a dat mireasa la mine. Rău de tot. (râde) Nu știam cum să mai plec, mă simțeam oribil. Demult, nu acum. Nu înțeleg ce a avut. Cred că a băut, se distrase prea tare. Și cred că m-a iubit… Cred că i-am cântat eu prea din suflet. Nu știu ce s-a întâmplat. M-am retras de la eveniment suficient de la timp încât să aibă o familie fericită și astăzi (râde)”, a povestit Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Citește și: „E o industrie alunecoasă.” Andrei Bănuță și drumul greu în muzică, de la lipsuri și prejudecăți la milioane de admiratori / Exclusiv

„Cel mai frică mi-e la dansul mirilor”

Lui Andrei îi face o reală plăcere să cânte la nunți, cu toate că are foarte mari emoții de fiecare dată la dansul mirilor. Cântărețul a înțeles foarte repede că acela este un moment cu o încărcătură atât de puternică pentru acel cuplu încât își impune de fiecare dată să fie impecabil în interpretarea sa.

„Cel mai frică mi-e la dansul mirilor. Îl filmează toată lumea și e momentul cu care oamenii ăștia pleacă în viață. Eu n-am voie să fiu nici răgușit, nici obosit, nici să-mi intre muște în gât. De fiecare dată am emoții pentru momentul ăla. E important, e foarte important. Și nu contează, am o conduită foarte importantă. Indiferent că pentru mine e a treia nuntă sau a patra nuntă pe weekendul ăla și poate a 15-a din sezon, pentru oamenii e nunta. Eu n-am voie să greșesc atunci, pentru că oamenii pleacă în viață [împreună] din ziua asta. Și eu îmi doresc să le port noroc și să le fac cinste”, a mai spus Andrei Bănuță, pentru Unica.ro.

Citește și: Andrei Bănuță, dezvăluiri din culisele sezonului 2 „Groapa”: „E o combinație de stres cu amuzament”. Serialul, de două ori pe săptămână la Pro TV / Exclusiv

Care este cea mai mare frică a lui Andrei Bănuță

După această mărturisire, l-am întrebat pe actor dacă nu cumva acest lucru reprezintă o presiune mult prea mare pentru el. Dimpotrivă însă. Pe Andrei îl motivează această disciplină pe care și-a impus-o și îi aduce și o foarte mare bucurie. Tot la Fresh, solistul ne-a povestit că, mai presus de ostilitatea publicului, cel mai frică îi este să nu-și dezamăgească tatăl.

„Și posibilitatea de a fi ostil în fața publicului e o presiune. Și posibilitatea de a-l dezamăgi pe tata cu ceva. Mai frică decât mi-e de ostilitatea publicului, mi-este să nu sufere tătuțul meu vreodată. Și tata citește toate comentariile. Și uneori nu pot să-l privez de câțiva oameni, nu sunt mulți, ceea ce e minunat. Știu că îl afectează. Pe mine nu mă mai afectează acum, dar vreau să-l învăț să nu mai sufere nici el când mai zice cineva că sunt urât sau că nu cânt bine sau că nu știu ce. Oamenii, dacă vor să-ți găsească cusur, o să-ți găsească”, ne-a mai povestit actorul din „Groapa”.

Andrei Bănuță și-a moștenit înclinațiile artistice de la tatăl lui care a fost balerin la Teatrul de Stradă din Pitești. În jurul vârstei de 25 de ani, bărbatul s-a retras și a intrat în domeniul afacerilor cu alimentație publică pe litoral.

„Și-a abandonat pasiunea. Undeva, deși nu mi-a zis niciodată, cred că trăiește prin mine”, a mai povestit Andrei Bănuță, la Fresh by Unica. Citește și: Cum a trecut Andrei Bănuță peste despărțirea de fosta iubită: „Până la urmă am iertat” / Exclusiv

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu artistul despre familia lui, relația pe care o are cu credința și cu banii, despre experiența de la filmările pentru serialul „Groapa” de la Pro TV, dar și despre planurile sale de viitor. Urmărește interviul mai jos!

#ThisorThat cu Andrei Bănuță

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@andrei_banuta

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

Urmărește-ne pe Google News