Flick Domnul Rimă vorbește în direct cu o prietenă diagnosticată cu noul virus COVID-19 | VIDEO

„Pe 9 martie (N. Red.. luni) m-am întors din Barcelona. Duminică am început să am simptome: tuse, secreții nazale. După 2 zile, am rămas cu tusea și a apărut o usturime puternică în nas, când respiram. M-am gândit că aș putea avea coronavirus, motiv pentru care am sunat la medicul de familie. El mi-a sugerat să sun la TELVERDE care, după ce mi-au ascultat povestea, m-au sfătuit să sun la 112. Ambulanța a venit joi, m-au luat cu izoleta și m-au dus la spitalul unde mi s-au recoltat probe (N. Red. exudat nasal și faringian) și apoi m-au adus tot ei acasă. Vineri m-au sunat și mi-au spus că testul de coronavirus a ieșit pozitiv, iar sâmbătă m-au internat. Duminică mi-au făcut radiografie pulmonară, iar astăzi (N. Red. luni) mi-au făcut al doilea test. Dacă iese negativ, va mai urma încă unul, la 24 de ore, și apoi voi putea pleca acasă, unde voi sta în izolare încă 14 zile”, a povestit Bianca în interviul luat de Flick.

Bianca este nefumătoare, nu are alte probleme medicale și a stat în izolare toată perioada.

Urmărește întreaga poveste mai jos:

🛑LIVE-ul cu o prietenă diagnosticată cu CORONAVIRUS și internată în spital❗️😷*urmăriți până la capăt pentru a vedea simptomele, evoluția, tratamentul etc. Cine știe cum vă poate fi de ajutor!#stațiacasă Publicată de Flick Domnul Rimă pe Luni, 23 martie 2020

