Fiul lui Cătălin Moroșanu a împlinit 1 an. Ce a ales de pe tava destinului

Motiv de bucurie în Familia lui Cătălin Moroșanu. Fiul sportivului, Nicolas Patrick, a împlinit 1 an, iar aniversarea a fost una pe măsură. Părinții au decis să păstreze și unele tradiții la tăierea moțului, printre ele și cea prin care copilul a ales trei lucruri de pe tava destinului.

Cătălin Moroșanu a povestit că a organizat o petrecere în care i-au tăiat moțul celui mic, așa cum spune tradiția la împlinirea primului an de viață.

Ce a ales fiul lui Cătălin Moroșanu de pe tava destinului

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, Moroșanu a dezvăluit care au fost cele trei obiecte pe care fiul lui le-a ales de pe tava destinului. Potrivit tradiției populare, aceste obiecte ar putea influența destinul copilului.

Sportivul spune că cel mic a ales să ia un fluieraș, o pereche de mănuși de box si un stetoscop.

Cătălin Moroșanu este tare mândru de copilul său și spune că nici nu și-a dat seama când a trecut primul lui an din viață. Sportivul recunoaște că și-ar dori să fie mai mult timp lângă copil, însă meseria îi răpește destul de mult timp.

„Sper să fiu un tată bun pentru el. Mereu sunt pe drumuri, fac naveta Iași-București. A trecut un an, ai dat așa din degete și el a crescut. Vezi deodata cum aleargă. I-am lăsat un cadou în avans pentru ziua lui. Pe 8 decembrie am gală la Constanța și trebuie să mă ocup de organizare, de sportivi, de amenajarea spațiului, așa că nu voi fi cu el.”, a povestit Cătălin în emisiunea de la Pro TV.

Cătălin Moroșanu, relație de două decenii cu soția lui

Cătălin Moroșanu formează un cuplu cu Georgiana de 20 ani, și au împreună o fetiță în vârstă de 12 ani, Natalia, și un băiețel, Patrick Nicolas.

„Când am cunoscut-o pe soția mea, eram un copil prost, nu aveam eu prea multe în cap. Consider că am luat-o de tânără și nu a avut timp să mai cunoască alți bărbați, dacă cunoștea alți bărbați, nu știu dacă mai era cu mine”, declara în trecut Moroșanu, potrivit Libertatea.

