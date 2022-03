Bianca Drăgușanu (40 de ani) are o fiică, Sofia Natalia (5 ani), din fostul mariaj cu prezentatorul TV Victor Slav (41 de ani). În mediul online, modelul a dezvăluit că micuța a fost operată în această dimineață.

Fiica Biancăi Drăgușanu a fost operată. „A fost o fetiță curajoasă”

„Pentru mine, ziua a început cu mari emoții, pentru că Sofia a trecut prin prima ei anestezie generală, sper că și ultima. Am decis cu medicul nostru să o operăm de polipi. A fost o fetiță curajoasă. S-a trezit, este la Spitalul Clinic de Copii Doctor Victor Gomoiu, mă așteaptă. Am sunat-o și mă așteaptă cu jucării și surprize. Sunt foarte emoționată. N-am putut să dorm deloc azi-noapte. Am avut așa emoții. Vă țin la curent”, a declarat modelul în mediul online.

Bianca Drăgușanu este o mamă autoritară: „Singurul om pe care nu-l poate manipula sunt eu”

„Singurul om pe care nu-l poate manipula sunt eu. În rest, pe toată lumea, cu trei lacrimi de crocodil, i-a făcut knockout. La mine antrenamentul este făcut și nu mă impresionează lacrimile. Dar, repet, mama este foarte ușor de manipulat. Victor nu mai spun. Nici nu încape îndoială. De multe ori, când nu reușește să potolească căluțul sălbatic, mă sună: «Aoleu, ce mă fac?»”, mărturisea Bianca în toamna anului 2020, în emisiunea „Vorbește Lumea”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce îi reproșează Bianca Drăgușanu lui Victor Slav. Are legătură cu fiica lor, Sofia

Bianca Drăgușanu, dezamăgită de unele dintre cadourile primite de ziua ei de naștere

Cum se înțeleg Bianca Drăgușanu și Victor Slav la 7 ani de la divorț

„[Nu tolerez] răsfățul ăsta exagerat pe care mama îl induce. Bunicii răsfață copiii, părinții îi cresc, îi educă. (…) E un copil. Nu pot să am foarte multe pretenții, nu sunt absurdă. Nu o cert, nu o pedepsesc, așa cum făcea mama cu mine în copilărie. Eu îmi aduc aminte de pedepse grave”, a continuat modelul.

Întrebată dacă Bianca o ceartă, Sofia a răspuns că „nu”. „O mai și cert. Mă mai supăr pe ea”, a precizat Bianca Drăgușanu.

„Suntem prietene, asta este cel mai important lucru. Și avem o comunicare foarte bună. Asta până intervine mama, bunica. Când intervine bunica [s-a terminat]. Dar mă descurc”, a mai spus modelul atunci.

Foto: Instagram