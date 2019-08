EXCLUSIV! Lucruri pe care nu le știe nimeni despre Alina Eremia

Alina Eremia a avut un drum spre succes presărat cu multă muncă, dar și cu o dorință mare de a reuși, de a-și împlini visul de a cânta și de a fi din ce în ce mai bună. Înregistrează, filmează, cântă și dansează, Alina Eremia este mereu în topuri și suprinde cu vocea sa sensibilă și puternică în același timp. Dacă muzica sa este expusă publicului larg, ei bine, găsiți mai jos câteva lucruri pe care nu le știe nimeni despre Alina Eremia și pe care artista le-a declarat, în exclusivitate, pentru Unica.ro

1. Când sunt foarte obosită… totul mi se pare amuzant.

2. Filme preferate: Lie to me, Game of Thrones, House of cards

3. Recunosc că am o frică… de eșec pe care încerc să o înving.

4. Am avut o perioadă când visam destul de des că… pic în gol, nu știu ce înseamnă. Dar era un vis repetitiv.

5. Cel mai mult urăsc… Urăsc tocurile!

6. Am devenit blondă… în urmă cu 3 ani când mi-am dorit o schimbare de look. A fost una destul de drastică. Mi-a ieșit un blond platinat și mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc.

7. Am învățat despre iubirea necondiționată… de la părinții mei și mereu i-am perceput ca pe un model de iubire adevărată.

8. Mi-a povestit mama recent… că la grădiniță nu dormeam niciodată în pauza aceea de prânz. Mă uitam pe tavan în timp ce ceilalți copii dormeau. Și întotdeauna ațipeam fix înainte să vină ai mei să mă ia. Așa că așteptau peste 1 oră să mă trezesc.

9. Până în clasa a opta… am obținut coroniță la școală.

10. Iubirea este… Cel mai frumos dar care ni s-a dat.

11. Ceva ce ți-ar plăcea să faci pentru prima oară: Să sar cu parașuta! Mi-ar plăcea să îmi depășesc această frică.

12. Recomandare de carte: „Oscar și Tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt. Este o carte foarte emoționantă.

13. Prima pedeapsă: Mi-am tuns părul și i-am lipit breton păpușii mele. Am tăiat fix din față, nu m-am gândit să tund și eu mai din spate, ca să pot ascunde asta. Am încercat să maschez, am avut-o complice pe bunica mea, dar mama s-a prins. Și când a aflat ce am făcut, m-a amenințat că mă tunde scurt. Eu aveam părul lung la vremea aceea. Dar apoi i s-a făcut milă de mine. Am fost pedepsită pentru asta – nu am mai avut voie să mă uit la desene o perioadă.

14. Cea mai bună prăjitură: Plăcinta copilăriei mele. Este cea cu vișine preparată de mama și are un gust senzațional.

15. Destinația preferată de vacanță: Maldive

16. Un sfat pentru tine din viitor: Să nu regreți absolut nimic!

Vezi mai multe imagini cu Alina Eremia din cea mai sexy ședința foto a artistei, pe care a realizat-o, exclusiv, pentru Revista Unica!

Sursă foto: Unica

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro