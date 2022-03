EXCLUSIV. Pe ce cheltuie Corina Caragea cei mai mulți bani

Corina Caragea (39 de ani) ne-a dezvăluit, printre multe altele, pe ce cheltuie cei mai mulți bani, care este cel mai scump accesoriu din garderoba ei, dar și în ce oraș din Europa nu s-ar mai întoarce și de ce.

Pe ce cheltuie Corina Caragea cei mai mulți bani?

Pe călătorii.

Care este cel mai scump accesoriu/articol vestimentar din colecția ta?

O pereche de sandale. Dar nu am o colecție de articole vestimentare sau accesorii. Consider că sunt bani aruncați. Îmi cumpăr numai când și ce am nevoie cu adevărat.

Știm că iubești să călătorești și că printre destinațiile tale preferate se numără Hawaii, Spania și Bali, există vreo țară/vreun oraș în care nu te-ai mai întoarce?

Paris este un oraș care nu m-a impresionat deloc. Poate m-am dus cu așteptări prea mari. Este un oraș frumos. Dar dacă ar fi să aleg, m-aș îndrepta către altă destinație. Deși vorbesc franceză și îmi place mult și muzica franțuzească, nici Nisa, Cannes și Monte Carlo nu m-au atras încât să revin. Pur și simplu, nu știu să spun de ce. Sunt țări care inexplicabil mi se potrivesc mânușă și țări care nu. Spania și Italia oricând.

Ai vreo amintire stânjenitoare de care-ți amintești chiar și azi?

Chiar de curând am făcut o întrecere cu sora mea, povestindu-ne cele mai jenante întâmplări, deci le am proaspete în minte. Și să știți că eu am câștigat, sunt campioana situațiilor în care vrei să dispari subit. Ce pot spune la revistă, să râdă toată lumea de mine? Îmi amintesc că eram într-un avion Praga – New York, pe scaunul din mijloc, locul din dreapta mea era tot liber, după ce mai toată lumea se îmbarcase și deja făceam planuri cum voi dormi întinsă, relaxată, 8 ore.

Pe culoar se apropia o doamnă care înainta cu greu din cauza greutății sale destul de… impresionante. Eu și prietenul meu ne-am spus: „Doamne, sper să nu vină încoace!”. Surpriza însă, doamna a luat locul de lângă mine și ne-a spus: „Stați liniștiți, o să încerc să nu vă deranjez prea mult…”. Ne auzise. Mi-a fost tare rușine, însă pe drum ne-am împrietenit. Am avut 8 ore la dispoziție să mă revanșez pentru lipsa de politețe.

Ai vreun regret?

Da, mai multe, din păcate. În general pentru lucruri pe care nu am avut curajul să le fac sau nu le-am făcut când am avut prima dată ocazia, ci mult mai târziu.

Ce sfat i-ar da Corina de acum Corinei de la 18 ani?

Să aplice la o universitate din străinătate. Este unul dintre regretele mele, întotdeauna mi-am dorit asta. Dar curajul, cum spuneam, conjunctura, vremurile, situația financiară, nu au fost de partea mea.

Foto: Pro TV; Facebook