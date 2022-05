Invitată în podcastul „Cu Inima la Vedere”, producție Hope and Homes for Children România găzduită de Amalia Enache, Maia Morgenstern (60 de ani) a vorbit despre momentele în care a lipsit din viața copiilor ei din pricina profesiei.

Actrița este mama a trei copii. Are un fiu, Tudor Istodor (37 de ani), din mariajul cu actorul Claudiu Istodor (61 de ani), și două fiice, Eva Lea Cabiria Morgenstern (23 de ani), din relația cu actorul Demeter Andras, și Ana Isadora Băltățeanu (19 ani), din căsnicia cu medicul Dumitru Băltățeanu.

EXCLUSIV. Maia Morgenstern, despre copiii ei: „Trăiesc cu niște cicatrici, cu niște răni nevindecate ale etapelor pierdute, dar nu aș face altfel”

Actrița a devenit mamă pentru prima oară la 22 de ani. „Mi-am dorit copii, mi-am dorit frați, mi-am dorit o familie numeroasă. Îmi doream copii cu disperare. Părinții mei s-au ocupat enorm de creșterea iezișorului cel mare, de creșterea lui Tudor”, a povestit actrița.

„Eram studentă, apoi am fost repartizată ca actriță stagiară la Piatra Neamț… departe, umed. Condițiile de locuit lăsau de dorit. S-a îmbolnăvit copilul și am fost nevoită să-l las cu mama, deși am crezut și cred că se cuvine să stea lângă părinții săi copilul. Așa gândesc, așa simt. Se mai instala și sentimentul de vinovăție: «E copilul meu, îl iau cu mine!». Și iar îl îmbolnăveam, iar îl aduceam la mama”, a continuat.

„N-a fost tocmai bine și ușor și simplu. Au fost momente în care a fost tare greu. Nici nu știu dacă deciziile au fost cele mai înțelepte sau mi-a luat-o inima sau instinctul matern înaintea deciziei corecte, înaintea înțelepciunii… cu siguranță nu de puține ori a luat-o inima…”, a mai spus.

Tudor și Cabiria i-au călcat pe urme mamei lor, devenind actori, deși inițial au respins această profesie. Isadora este și ea studentă la UNATC, însă pasiunea ei ar fi psihologia.

„Profesia mea, meseria mea, ocupația mea mă făcea să fiu mult absentă din viața lor. Când mă conduceau la lift, se lăsa cu lacrimi multe și mari. Și atunci nu au vrut să audă de această profesie, de acest drum în viață pentru nimic. Reacția a fost normală, de respingere, de gelozie. Tot ce o răpea pe mama lor, tot ce răpea timpul mamei lor de a sta mai mult cu ei”, a mai povestit actrița.

Despre cum gestiona acele momente, Maia a completat: „Cu povești. Fiecare secundă, fiecare fracțiune de secundă petrecută cu copiii mei era timp de calitate. Inventam povești tot timpul. Le citeam, inventam povești și îi ascultam. Timpul dedicat lor era total”.

Maia Morgenstern: „Sunt conștientă că există etape pierdute”

„Nu sunt întotdeauna de acord cu alegerile și deciziile copiilor mei. Mi-e limpede că nu sunt de fiecare dată de acord sau nu înțeleg. (…) Dar asta nu înseamnă că aș face ceva să le stric sufletul, să le stric bucuria. N-aș vrea să fac asta. Au dreptul la alegerile lor”, a mai precizat actrița.

„Chiar acum nu știu dacă-mi mai reproșează, dar mi-au reproșat cu vorbe sau atitudini, gesturi, manifestări comportamentale. Au avut ce să-mi reproșeze copiii mei… reproșuri care s-au transformat poate, ulterior, prin prisma experienței lor, prin prisma felului în care ei s-au dezvoltat, prin prisma felului în care și-au ales sau sunt la început de a-și alege drumul în viață, reproșurile s-au transformat în binecuvântări”, a mai spus.

„Și sunt consecințe. Sunt momente și sunt etape ale creșterii, dezvoltării lor, ce s-au pierdut. Și astea nu le mai aduce nimic înapoi. Sunt conștientă că există etape pierdute, în care nu am fost suficient lângă ei”, a completat.

Care este unicul regret al actriței?

„Cred că femeia are un potențial ce se cuvine a fi explorat și exploatat și pus în slujba propriilor idealuri, a ceea ce-și dorește să fie, să devină, să dăruiască, să împletească, să aducă lumii, vieții, sieși, contribuția pe care fiecare om dorește să o aducă. Da, sunt alegeri de făcut, sunt sacrificii de făcut, asumate, sunt consecințe. Vorbesc despre mine, despre nevoia de a fi fost mai mult cu copiii mei, alături de ei, dar nu regret nicio clipă. Nu pot să regret. Trăiesc cu niște cicatrici, cu niște răni nevindecate ale etapelor pierdute, dar nu aș face altfel. Astăzi, pusă din nou în fața alegerilor, nu aș face altfel”, a mai declarat Maia Morgenstern.

„Ceea ce regret într-adevăr este că nu am petrecut mai mult timp cu părinții mei… în ultimul anotimp al vieții lor, al existenței lor pe Pământ. Să stau cu ei, să le citesc, să mă plimb cu ei mai mult. Nu [am stat] destul. Așa simt eu acum”, a completat.

„Prin forța exemplului, [părinții] m-au învățat să-mi caut argumente. (…) Exista DA și exista NU. Exista NU pentru că nu se putea sau pentru că tata nu a crezut că este bine să am televizor. Nu am avut televizor până la vârsta de 18 ani”, a mai povestit actrița.

Urmărește în premieră întregul episod al podcastului:

Vezi toate episoadele podcastului:

Cu Inima la Vedere este un podcast despre cea mai serioasă joacă: joaca de-a părinții; construit pentru părinți și copii, deopotrivă; dar și pentru părinții și copiii pentru care sărăcia schimbă complet acest joc.

