Lili (40 de ani) îmi răspunde la întrebări din confortul căminului ei. În timpul ăsta, Bebe Thomas Jay (4 luni) doarme nestingherit, mă asigură. Eu mă delectez cu răspunsurile ei, care mă surprind pe alocuri: nu a citit nicio carte de parenting, în ideea de a se pregăti pentru maternitate, îmi spune Lili, ci a avut încredere că instinctul ei matern și va spune exact ce și cum să facă odată ce TJ a venit pe lume în august 2020, un an delicat.

Ce face Bebe TJ în clipa asta, când tu ne răspunzi la întrebări?

Doarme ca un îngeraș 🙂

VEZI GALERIA FOTO ( 4 )

Te-ai confruntat cu depresie postnatală? Ai întâmpinat vreo problemă după ce ai născut – fizic sau emoțional?

Auzeam foarte des discuții despre depresia postnatală și recunosc că m-am temut că aș putea fi atinsă de ea. Mi se pare că e ca o ruletă rusească, nu este ceva ce poți controla și sunt mult femei care trăiesc acest dezechilibru psihologic. Din fericire, eu am scăpat, cel puțin până acum, dar – probabil că tot pe un fond hormonal – mai am stări de irascibilitate sau grijă dusă la extrem (unii i-ar spune anxietate sau panică). Din punct de vedere fizic, am avut o sarcină ușoară și o recuperare rapidă.

Cum îți imaginai înainte să devii mamă că vei gestiona noua ipostază și cum ți-ai dat seama după ce ai devenit mamă că stau lucrurile de fapt altfel?

Nu mi-am făcut așteptări, nu am pus o etichetă, nu am citit cărți de parenting, pentru că eram convinsă că instinctul matern care se află în fiecare femeie este cel care mă va ghida cel mai bine în această călătorie, mai ales la început de drum. Să fiu mamă este cea mai mare fericire și ador fiecare secundă petrecută cu fiul meu.

Simți că îți lipsește ceva dinainte să îl ai pe Bebe Thomas Jay? Există ceva ce ți-ai dori să recapeți?

HAHA, da, somnul! Odată cu venirea pe lume a fiului meu, toată energia, timpul și atenția mea s-au focusat pe el și, sincer, chiar nu am mai avut dorință spre altceva. Dar nu au trecut decât cinci luni, mai întreabă-mă peste alte cinci.

Care a fost până acum un moment-cheie de când îl aveți pe little Țolu? Un moment mai dificil.

Cel mai dificil moment de până acum a fost prima lui febră. Un episod pe care l-am trăit chiar înainte de sfârșitul anului, când, din cauza unei mici infecții, a făcut febră într-o seară, 40,4 grade, de am zis că înnebunim amândoi. Eu și Silviu am ajuns cu el de urgență, la camera de gardă. Totul s-a rezolvat cu bine și ne-am dat seama că ar fi fost tare util dacă TJ ar fi venit pe lume și cu un manual de instrucțiuni, măcar până începe să vorbească, ca să putem comunica.

Cum s-a schimbat dinamica cuplului vostru de când ați devenit părinți?

Am început să ne împărțim responsabilitățile (și cele legate de copil, și cele din „gospodărie”) și să fim mai înțelegători unul cu celălalt.

Ești credincioasă? Te rogi? Obișnuiți să mergeți la biserică?

Da, chiar astăzi dimineață, înainte să răspund la întrebări, am fost cu toții la biserică pentru a-l împărtăși pe Thomas Jay. Suntem credincioși, așa am crescut, în familii cu credință și cu tradițiile aferente și totuși credința pentru mine înseamnă o iubire continuă pentru Dumnezeu, nefiind neapărat limitată de timp și spațiu.

Interviul integral îl poți citi în noua ediție a revistei UNICA – februarie 2021, disponibil la punctele de difuzare a presei (rețeaua Inmedio, Metro și chioșcurile stradale de ziare) începând de vineri, 22 ianuarie.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro