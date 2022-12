Exclusiv. Cum petrece Valeria Arnăutu Crăciunul: „La mine acasă e casa lui Moș Crăciun și a cățeilor”

Valeria Arnăutu își amintește de cele mai frumoase sărbători de Crăciun din adolescență petrecute la țară, la bal cu băieții.

Valeria Arnăutu, celebra cântăreața de muzică populară, ne povestește despre sărbătoarea Crăciunului petrecută la țară, alături de bunici și verișoare. Când a mai crescut, Valeria Arnautu împreună cu fetele abia aștepta să vină balurile de sărbători să meargă să joace la hora cu băieții.

Valeria Arnăutu, cel mai frumos Crăciun: “Eram disperată să merg la bal, să dansez cu băieții”

Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, celebra cântăreața de muzică populară Valeria Arnăutu își aduce aminte de copilăria ei petrecută la țară, de prăjiturile delicioase făcute de bunica și de costumele populare pe care le primea, noi, în fiecare an. Valeria Arnautu, în vârstă de 60 de ani, își aduce aminte ce-și dorea fiica sa, Ana, de Crăciun, cum venea Moșul în pantaloni scurți în Florida și ne dezvăluie felul ei preferat de mâncare.

“Eu, în sufletul meu, am rămas un copil mare”

Cum petreceai Crăciunul în copilărie?

Îmi aduc aminte că eram ca un copil. Așteptăm să vină Moșul, aveam emoții. Când am mai crescut am început să mă prind cum merge treaba și căutam prin dulapuri să găsesc cadourile în avans.

Mergeam la casa bunicilor și acolo aveam o vecină mică de statură. Pe vremea aceea nu existau costume de moș, luai o pelerină și trăgeai o căciulă pe ochi. Vecina, rugată de părinți, a făcut într-o iarnă pe Moșul. S-a schimbat, dar a uitat să-și dea jos papucii de casă, erau unii în carouri. După ce a plecat le-am zis părinților că Moșul nu a avut cu ce se încălța și i-a luat papucii vecinei.

Îți mai aduci aminte ce feluri de mâncare gătea mama ta? Aveai ceva ce se pregătea numai de Crăciun?

Cred că sarmale, dar mie cel mai mulți mi plăcea salată de boeuf, mi se părea o bunătate. Ai mei mereu au gătit foarte bine și în Banat, duminica, se mânca mereu la o masă mare cu de toate. Bunica mea făcea foarte multe prăjituri și aducea portocale, care erau mai rare. De atunci asociez mereu mirosul de portocale cu cel de Crăciun. Aveam și tradiționala supă bănățeană cu tăiței de casă.

Amintiri din copilărie: “Erau niște oameni mai reci, nu se jucau cu copiii românilor”

Mergeai la colindat de sărbători?

Nu prea mergeam pentru că nu aveam gașcă de copii, la noi în oraș erau foarte mulți nemți care au plecat până la urmă în Germania, erau niște oameni mai reci, nu se jucau cu copiii românilor. Nu erau obișnuiți cu colindatul, dar mai veneau copii modești la noi, scotea bunica prăjituri, banane, portocale și nuci să le dea.

Valeria Arnăutu, în copilărie

Valeria Arnăutu, despre fiica ei: “Când era mica recunoștea toate vocile de Moși de la televizor”

Ce-și dorea Ana de Crăciun când erau mică? Îi scria Moșului?

Își dorea multe, îi scria în fiecare an. Cu colindul nu mai țin minte dacă s-a dus în primii ani, poate mai mult când mergeam în provincie. Când era mică însă recunoștea toate vocile de Moși de la televizor, pentru că făcea deja muzică și avea o ureche fantastică. De pe la 6 ani a început să le zică numele.

Ce specialități gătești de Crăciun?

Tot pe alea tradiționale le fac, mai puțin prăjituri pentru că aici nu am moștenit-o pe bunica mea. Am încercat să fac niște prăjituri de casă și nu mi-a ieșit.

Cea mai frumoasă amintire de Crăciun: “Eram disperate să mergem la bal, să dansăm cu băieții”

Care este cea mai frumoasă amintire de Crăciun pe care o ai?

De când eram foarte mică sincer îți spun că nu mai țin minte, dar ce-mi amintesc clar și ce era special pentru mine era satul bunicilor aflat la doar 4 km de Reșița. În general, de sărbători veneau verișoarele mele, bunica ne făcea costume populare noi pentru că era meșter popular. Când am mai crescut, spre adolescență, ne duceam la Balul de Crăciun și de Anul Nou. De fapt eram disperate să mergem la bal, să dansăm cu băieții. Tinerii jucau în mijloc iar mamele și bunicile stăteau pe margine să supravegheze.

În America cum venea Moșul?

Frumos tare a fost mai ales când am prins sărbătorile de iarnă în Florida, nu la New York. Acolo vine Moșul în pantaloni scurți. Toți colegii mei mergeau la plajă la ocean și se distrau. Eu cred însă că sărbătorile nu au farmec dacă nu este și niște zăpadă afară.

Eu, în sufletul meu, am rămas un copil mare, dacă ninge de sărbători sunt cea mai fericită. La mine acasă e casa lui Moș Crăciun și a cățeilor. Din decembrie până în februarie păstrez decorațiunile pentru că țin și sărbătorile pe rit vechi și pe nou.

Pentru Valeria Arnăutu, Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare

“De când am crescut și am avut salariul meu mie mi-a plăcut să fac pe Moșul”

Anul acesta i-ai scris vreo scrisoare Moșului? Ce i-ai cerut?

Da, i-am scris. L-am rugat să fim sănătoși, să ne aducă putere, pace și liniște în suflete și pe pământ, iar mie să-mi dea bănuți să pot face bucurii celor dragi.

De când am crescut și am avut salariul meu mie mi-a plăcut să fac pe Moșul. Veneau bunicii mei în vizită la București și de Crăciun, le luam cadouri și îi puneam să spună poezii la brad, asta era cea mai mare bucurie a mea. Și acum pun ciorapii la șemineu, ai cățeilor, ai fetei mele și ai soțului ei. Crăciunul, pentru mine, este cea mai frumoasă sărbătoare.

Câte lucruri bifate ai de la început până la finalul anului? Ce ai reușit să îndeplinești și ce nu?

Grea întrebare. Niciodată nu putem bifa tot, m-am înțelepțit și am învățat să merg cu ce am dacă nu am tot ce-mi doresc. De când cu pandemia, artiștii au trecut printr-o perioadă dificilă și eu, pentru că am absolvit pedagogie muzicală, de doi ai și ceva sunt profesoară, anul asta am avut 50 de elevi.

Sigur că este foarte greu, sunt foarte mulți și cu fiecare trebuie să lucrez individual. Uneori mă duc de dimineață și vin la 9 seara, dar satisfacțiile sunt pe măsură. Am selectat și un grup din cei mai mici și am înregistrat și niște colinde. Simt că retrăiesc copilăria fetei mele, ciclic ne întoarcem la niște episoade din viață.

Unde pretreci Revelionul anul acesta?

Încă nu știu. Sper să cânt, de Crăciun îmi place să fiu acasă, o gadză primitoare, dar de Revelion îmi place să cânt. De foarte mulți ani am petrecut noaptea asta așa. Îmi place să cânt în noaptea dintre ani pentru că mă simt utilă.

Sursă foto: Facebook/ Arhivă personală