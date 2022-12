Gina Matache își deschide sufletul în prag de sărbători și face mărturisiri emoționante despre simplitatea Crăciunului petrecut în copilărie. Anul acesta, noaptea dintre ani o va prinde pe scenă, iar mama Deliei și a Oanei Matache recunoaște că a depășit perioada în care îi scria lui Moș Crăciun. Tot ce își dorește este să se bucure de prezent și de fiecare clipă cu cei dragi.

Cum arată Crăciunul acasă la Gina Matache? Mama Deliei face dezvăluiri din sânul familiei

Într-un interviu acordat UNICA.ro, Gina Matache își amintește de Crăciunul petrecut acasă, la țară, când era doar un copil. Cunoscuta cântăreață de muzică populară și de petrecere ne spune cum, pentru că nu știa ce gust are ciocolata, n-a mâncat multă vreme. „Nu mi-a plăcut ciocolata mult timp, mi s-a părut că are gust de săpun”, mărturisește, cu sinceritate, mama Deliei Matache.

Exclusiv pentru UNICA.ro, Gina Matache povestește cum mergea la colindat cu trăistuța făcută special de mama ei, cum era cea mai fericită dacă primea zahăr cubic și ne dezvăluie ce își doreau Delia și Oana de la Moș Crăciun atunci când erau mici.

Cum petreceai Crăciunul în copilărie?

Era mai simplu totul pentru că eram la țară, ne adunam toți vecinii la unul dintre noi acasă. Părinții petreceau cu sarmale, cu o cănuță de vin, iar noi, copiii, ne jucam toți într-o camera, la grămadă. Nu era pe bucurie și pe bogăție ca acum.

“Noi aveam gogoși, nu dulciuri cum au copiii din ziua de azi” mărturisește Gina Matache

Ce pregătea mama ta?

Mama gătea ca toată lumea, felurile specifice, sarmale și friptură și ceva dulce. De cele mai multe ori făcea gogoși, mai avea fructe culese din copac, dar dulciuri cum au copiii azi noi nu aveam la țară.

Mergeai la colindat? Ce primeai, cum era lumea pe vremea aceea?

Sigur că mergeam, țin minte că ne făcea mama o trăistuță pentru colindat și toată lumea ne aștepta cu nuci, covrigi și mere. Dar mie cel mai mult îmi plăceau cuburile de zahăr, dacă primeam din alea eram un copil fericit. Noi nu primeam bomboane sau ciocolată. Mult timp mie nici nu mi-a plăcut ciocolata pentru că nu îi știam gustul și atunci când am mâncat prima dată nu mi-a plăcut, mi s-a părut că are gust de săpun.

Îți mai aduci aminte de cel mai frumos cadou primit în copilărie?

De Crăciun ai mei nu obișnuiau să ne ia cine știe ce, dar sigur ne luau haine, asta țin minte foarte bine. Nu exista Paște sau Crăciun fără niște hăinuțe noi.

Ce voiau Delia și Oana Matache de Crăciun, în copilărie: „Se mulțumeau cu o păpușică și niște dulciuri”

Ce-și doreau Delia și Oana de Crăciun când erau mici? Îi scriau Moșului?

În schimb, fetele mele, Delia și Oana când au conștientizat ele că vine Moș Crăciun în fiecare an și că trebuie să facă lista cu ce-și doresc, numai asta făceau. Adevărul e că și eu îmi doream să le pun acolo, sub brad, tot ce nu am avut eu, ce credeam că o să le trebuiască. Fetele nu s-au ‘întins’ niciodată prea mult, vroiau o păpușică și niște dulciuri și erau fericite cu orice primeau.

Gina Matache, adepta unui meniu tradițional de Sărbători

Ce specialități gătești de Crăciun? Există vreun fel de mâncare pe care-l preferă Oana sau Delia?

De gătit gătesc pur românește. Fac sarmale, friptură, salată de beuf. Cozonaci nu știu să fac, m-am chinuit de câteva ori și mi-au ieșit niște turtoaie.

Care este cea mai frumoasă amintire de Crăciun?

Cea mai frumoasă amintire este faptul că Jessie a venit pe lume de Crăciun. A fost bucuria mea cea mai mare, de aceea al doilea nume al ei este Cristina.

Ce își dorește Gina Matache de la noul an: “Trebuie să trăim clipa, că nu știm cât ne-a mai rămas”

Anul acesta i-ai scris vreo scrisoare Moșului? Ce i-ai cerut?

Ce să mai cerem noi la anii noștri? Cred că acum trebuie să trăim clipa, că nu știm cât ne-a mai rămas. Ce-a fost a fost, ce-o să vină o să vedem, trebuie să trăim bine și frumos azi. Nu sunt o persoană pretențioasă, nu vreau multe lucruri.

Câte lucruri bifate ai de la început până la finalul anului?

Nu mai fac socoteli și planuri, am învățat să trăiesc pur și simplu, să iau ce e frumos acum și aici.

Unde petreci Revelionul anul acesta?

Probabil că cel mai sigur de Revelion o să cânt. Asta e, din asta trăim, asta știu să fac. Nu știu dacă o să mai plecăm pe undeva după Revelion.

