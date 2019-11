EXCLUSIV! Carmen Brumă, despre incidentul de la Gala Unica: „Nu e nimic grav”

„Sunt la târgul Ghidul Miresei unde tocmai am terminat de prezentat spectacolul din deschiderea acestui târg de nunți. Mă simt bine, le mulțumesc tuturor pentru grijă”, a declarat ea.

„Aseară am avut un scurt moment de amețeală care a fost remarcat de către cei prezenți acolo pentru că s-a întâmplat în timpul unui interviu live. Dacă nu aș fi fost în acel interviu, momentul acela nu ar fi fost remarcat”, a precizat vedeta.

„Cei din presă s-au speriat și au chemat salvarea. Salvarea a venit, a urmat procedurile standard, a constatat că sunt sănătoasă, că nu am niciun fel de problemă și nu există niciun fel de motiv pentru a fi dusă la spital. Drept urmare am semnat pe propria răspundere că nu merg la spital și am plecat acasă. Nu e nimic grav în cele întâmplate aseară”, a explicat Carmen Brumă.

„Mulțumesc tuturor pentru grijă și tuturor celor care s-au interesat de starea mea de sănătate”, a mai spus ea.

Joi seară, Carmen Brumă s-a simțit rău în timpul Galei Unica 2019, unde a avut o apariție spectaculoasă.

Foto: Dan Borzan, Cristi Duminecioiu

