Andreea Berecleanu (47 de ani) ne-a dezvăluit de ce nu are regrete, ce fel de copilărie a avut, dar și care este relația ei cu Divinitatea.

EXCLUSIV. Andreea Berecleanu, despre copilăria ei: „Comunismul a fost ca o boală”

Jurnalista are doi copii, o fiică și un fiu, Eva (21 de ani) și Petru (16 ani), din primul mariaj cu fostul prezentator TV Andrei Zaharescu. Din anul 2016, Andreea este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan.

Care este realizarea sau care sunt realizările de care ești cea mai mândră?

Familia, felul în care am educat copiii, să fie demni, buni, iubitori. Relațiile stabile de prietenie alături de aceiași oameni dragi, devenirea mea ca femeie.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Ai vreun regret?

Niciunul. Poate pentru că deși iubesc amintirile, îmi place să privesc înainte cu optimism și siguranță. Toate alegerile mele au fost deciziile mele. Ba chiar de fiecare dată, odată cu o schimbare de direcție, nu știu cum s-a întâmplat, dar am fost din ce în ce mai mulțumită.

Ce fel de copilărie ai avut? Ce fel de copil ai fost?

Am avut o copilărie fericită, într-o perioada complicată pentru poporul român. Comunismul a fost ca o boală, mulți au trăit așa, suferind, alții nici nu au rezistat. Ai mei erau deja căliți să fie supraviețuitori. Nu au lăsat regimul să le strice viața, familia, principiile, relațiile de prietenie. Așa încât eu, copil fiind, m-am bucurat cât am putut de mult. Joaca era principala evadare a noastră. Am avut șansa de a locui pe o stradă din vecinătatea a două parcuri mari. Unul istoric, Parcul Carol, iar vizavi, unul modern, Parcul Tineretului. Primul, era pentru citit, al doilea pentru plimbările cu bicicletă și role. Pe strada propriu zisă, ne întâlneam toți, indiferent de vârstă, și ne jucăm orice. Nu existau diferențe de clasa socială, nu ne interesa nimic legat de vestimentație sau unde se fac vacanțele. Nu fac apologia egalitarismului, spun doar că eu am fost educată să respect orice copil. Chiar și pe copiii securiștilor. Asta am făcut și mai târziu, adică în zilele noastre. Dar afinități nu am cu ei, căci ne despart mentalități diferite. Evident că vorbesc despre persoane care au acum peste 50 de ani.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

EXCLUSIV. Ce alimente evită Andreea Berecleanu pentru a se menține în formă

EXCLUSIV. Andreea Berecleanu ne-a spus care este secretul pielii sale lipsite de imperfecțiuni

EXCLUSIV. De ce își poartă soțul Andreei Berecleanu verigheta la gât

Te-ai confruntat vreodată cu anxietatea sau depresia? Dacă da, ce a dus la apariția lor și cum ai depășit acele momente?

Nu, deși am avut câteva cumpene în viață. Dar am un spirit optimist și puternic. Iar familia mi-a fost mereu alături, asta contează. E adevărat, îmi lipsesc mult oamenii care nu mai sunt, am învățat însă să zâmbesc acum la amintirea lor și să încerc să le duc poveștile mai departe, dorințele neîmplinite, ca o formă de dragoste și de respect.

Am observat că ai un psalm gravat pe una dintre brățări, care este relația ta cu Divinitatea? Ai fost vreodată „certată” cu Dumnezeu?

Niciodată! Sunt un om credincios, smerit, care se roagă în fiecare zi de câteva ori. Și nu o fac doar pentru mine și familia mea, o fac pentru cunoscuți, pentru ca oamenii să fie mai buni, să ajute, să nu urască, să fie toleranți, să iubească.

Foto: Prima TV; Instagram