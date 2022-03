Emoționantul mesaj al Olenei Zelenska la o lună de la începutul războiului din Ucraina: „Am îmbătrânit 10 ani!”

Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a postat în mediul online un mesaj extrem de emoționant cu privire la situația din țara sa. Soția președintelui Volodimir Zelenski a făcut un bilanț al celor petrecute pe teritoriul Ucrainei, la o lună de la invazia rușilor.

Nu ne-am confruntat doar cu un agresor rus, am întâlnit criminali de război care ucid în mod deliberat civili”, a transmis Olena Zelenska, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, în dreptul unui clip video care arată cum se desfășoară războiul din Ucraina.

Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învățat să diferențiem sunetele artileriei care vin în timpul bombardamentului.

Exact acum o lună, am fost treziți de sunetele exploziilor care nu s-au mai oprit de atunci. Ne-am trezit într-o realitate diferită, unde războiul a venit în casele noastre.

Apoi a contiunat cu un bilanț al celor petrecute în ultimele săptămâni:

Soția liderului de la Kiev a contiuat mesajul spunând că ucrainenii vor continua să țină piept rușilor și nu vor renunța niciodată la lupta pentru țara lor.

Atâta timp cât trăim, există întotdeauna acel „Poate… !”. Cât trăim, putem reconstrui ceea ce a fost distrus; putem vindeca suferința și putem deveni versiuni mai bune și mai puternice ale noastre. Astfel, trebuie să trăim!

Luna aceasta am descoperit ceva despre noi. Am învățat cum ne unim într-o clipă și ripostăm. Cât de altruist ajutăm și împărtășim puținul pe care îl avem. Că nu renunțăm niciodată. Am demonstrat cât de mult ne iubim familiile și prietenii. Cât de mult ne prețuim orașele și străzile iubite. Cu câtă pasiune ne iubim țara. Și că toți suntem ucraineni – indiferent de regiune, naționalitate sau limbă.