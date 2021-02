Emilia Ghinescu, momente dificile din cauza COVID-19: „Sunt și astmatică”

Emilia Ghinescu se numără printre vedetele din România care s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Cântăreața a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să facă față simptomelor provocate de COVID-19, dat fiind faptul că suferă de astm.

Artista a declarat că a trebuit să stea în izolare 14 zile, alături de familia ei, iar primele semne ale infectării cu noul coronavirus au apărut imediat. Situația a fost mai dificilă pentru că Emilia Ghinescu suferă de astm.

”Mi-a fost destul de greu vreo trei săptămâni. Acum sunt bine, eu sunt și astmatică și a fost greu din punctul ăsta de vedere. Întâlnindu-ne cu atâția oameni..era normal!”, a mărturisit artista la Antena Stars.

Emilia Ghinescu a mai trecut prin momente grele din cauza stării de sănătate. La 19 ani, a aflat că suferă de la naștere de o malformație la rinichi, care i-ar putea pune viața în pericol, în cazul unei nașteri.

„În perioada sarcinii cu Erica am luat foarte mult în greutate. Mai exact, 28 de kilograme. Aveam și probleme cu rinichii, rețineam multă apă, funcționau prost, mă dureau mâinile, picioarele. Cum mă ridicam din pat aveam sângerări sau dureri foarte mari de rinichi. Când avea Erica vreo 4 ani am început să am dureri foarte mari de spate.

Am chemat Salvarea, mi-au făcut injectabile. Am chemat Salvarea de patru ori. La ecograf, mi-au spus că mă suspectează de cancer la rinichiul drept. Sincer, nu m-am putut gândi la nimic. Îmi doream să scap de acea durere. Daca m-ar fi tăiat cineva cu lama de sus până jos, nu aș fi simțit nimic”, a povestit cântăreața, care este mamă a trei copii.

