Ela Crăciun, tradiție inedită de sărbători: ”Este un cadou pe care mi-l fac singură”

Magia sărbătorilor începe negreșit pentru Ela Crăciun odată cu celebrele sale ședințe foto de sezon, care s-au materializat până acum în peste 20.000 de poze, 50 de ținute și nu mai puțin de 5 albume cu fotografii și reprezintă totodată una dintre cele mai frumoase tradiții ale familiei sale.

Ela Crăciun, ședință foto pentru sărbătorile de iarnă

Ela Crăciun obișnuiește să își facă anual un cadou special de Crăciun: o ședință foto cu întreaga familie. Iar bucuria este cu atât mai mare cu cât, în aceste imagini se vede cum copiii îi cresc de la an la an.

,,Este un cadou pe care mi-l fac singură, însă cumva mereu cu gândul la familia mea. Vreau ca fiecare an să fie imortalizat în spiritul Crăciunului, pentru că scoate la iveală mereu tot ce avem mai bun în noi. Mă uit la sedințele foto din anii trecuți și plâng de bucurie. Este un sentiment de liniște și împlinire să văd cât de mult au crescut copiii și sunt recunoscătoare că suntem bine. Este una dintre cele mai mari dorințe ale mele ca an de an să avem ocazia să ne construim amintiri împreună.”, a declarat Ela Crăciun.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Anul acesta, mai mult ca niciodată celebra mămică a simțit nevoia de a trece în revistă și bucuria sedințelor foto din anii trecuți, Ela fiind vizibil emoționată de creșterea copiilor.

Nu este pentru prima dată însă când Goggie, cățelul familiei, participă la shooting, momentul venirii lui în familie rivalizând doar cu spectaculoasa creștere a copiilor.

Citește și: Clipe de poveste! Ela Crăciun l-a primit în familie pe Michael Douglas. Află ce grad de rudenie îi leagă pe cei doi

Ela Crăciun lansează ,,De la SOS mama, la ZEN mama”, un program special de parenting

Ela Crăciun și-a anulat vacanța în Sri Lanka cu o zi înainte de plecare: „Unul dintre noi este pozitiv”

Ela Crăciun, o mamă modernă. Și-a lăsat fiica, în vârstă de 8 ani, să-și vopsească părul mov

„Copiii se vor bucura cel mai mult de aceste amintiri”

Ela a început tradiția ședințelor foto de sărbători, pe când fiul ei, Nicholas, era foarte mic.

,,Nicho era doar un bebeluș când am început această tradiție, Alesia era și ea tare micuță, iar Alex se bucura din plin de copilărie, în timp de Goggie era și el tare mic. Sunt convinsă că în timp copiii se vor bucura cel mai mult de aceste amintiri. Deja Alex este deja adolescent, Alesia o domnișoară în toată regula, iar Nicho se va pregăti în curând de școală. Acestea sunt amintirile cele mai prețioase, care îți demonstrează la final de an că te-ai descurcat bine. Ai alături de tine familia care să îți reamintească asta”, a concluzionat Ela Crăciun.

Ela Crăciun a lansat cartea „365 de mese fără griji”

Celebra mămică a lansat anul acesta cartea ,,365 de mese fără griji”, alături de cursul dedicat femeilor aflate în căutarea unui mod de viață echilibrat ,,Mami Zen” și a continuat seria aparițiilor tv în cadrul emisiunii sale.

Ela Crăciun a fost o gazdă remarcabilă pentru o serie impresionantă de evenimente semnificative din domeniul parentingului și pregătește de asemenea o premieră absolută în cariera sa la finalul acestui an.

FOTO: Elena Corbu, Lile Buba