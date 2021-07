Dorian Popa și-a găsit nașul. Cine este vedeta din România care i-a pus capac celebrului vlogger

Vloggerul și cântărețul Dorian Popa a găsit succesul în online, adunând peste două milioane de urmăritori pe canalul de YouTube. Nu este de mirare, mai ales că influencerul este întotdeauna energic și pus pe glume. Cu toate acestea, Dorian Popa are, la rândul lui, un idol

despre care are numai cuvinte de laudă.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții', cu Gojira, Dorian Popa a dezvăluit cine este persoana publică care îl fascinează cel mai mult.

„Nu vreau să sune cringe răspunsul, dar vreau să fie sincer. Ștefan Bănică, pentru că are o energie super cool, este mega deschis, îmi atrage atenția, iar asta e un lucru de apreciat. În plus, e același de când îl știi, să ne zică și nouă secretul pentru care arată atât de bine. E țiplă omul. Pe mine m-a câștigat când mi-a spus că are un BMW M4 și că îi vine un BMW X5 M, mașinile alea la un loc au 1000 și ceva de cai putere. Am rămas uimit, eu sunt terminat după mașini”, a recunoscut vedeta.

