DJ Wanda, ținută de 5000 de euro în noaptea de Revelion

Anul acesta, DJ Wanda a petrecut primul Revelion alături de Karl Katavich de când i-a devenit soție. Iar Anul Nou a fost pentru ei unul romantic și cu… stil. Cei doi s-au distrat la Nobu, un local de lux din Londra. Co-proprietar al exclusivistei locații este nimeni altul decât Robert DeNiro, iar printre celebritățile care îl frecventează se numără Katy Perry, Kylie Jenner, Elton John sau Jason Statham.

“A fost o noapte cu totul specială, în primul rând pentru că l-am avut alături pe Karl, bărbatul pe care îl iubesc enorm. Apoi, locația în care am petrecut a fost cu totul deosebită. Nu a fost un Revelion nebun, ci unul romantic, perfect pentru doi îndrăgostiți. Am fost doar noi doi, ne-am delectat cu mâncăruri atent pregătite de unii dintre cei mai buni chefi din Londra, am savurat șampanie, iar apoi am plecat la pas pe străzi ca să vedem artificiile. Nu mi-aș fi putut dori ceva mai frumos”, a declarat DJ Wanda.

În ton cu locația exclusivistă în care au petrecut noaptea dintre ani, Wanda și Karl au purtat ținute pe măsură. DJ Wanda a atras toate privirile într-un outfit de 5000 de euro. Mai exact, o rochiță sexy semnată Alexander McQueen și o pereche de cizme spectaculoase FENTY, brand-ul făcut celebru de Rihanna. Karl, în schimb, a purtat o pereche de ciocate Gianvito Rossi, jeanși și cămașă Giabattista Valli.

“Cu siguranță a fost cel mai reușit Revelion din viața mea. De ce? E simplu! Fiindcă l-am petrecut alături de femeia vieții mele. Atunci când Wanda este lângă mine, restul detaliilor nici nu mai contează. Viața este minunată când suntem împreună”, a declarat emoționat și Karl Katavich.

Peste doar câteva zile, DJ Wanda și Karl își fac bagajele și pleacă într-o vacanță de vis de două săptămâni în Statele Unite, mai exact la New York și Miami.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro