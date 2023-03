Din ce câștigă bani Pisi din „Regina” de când a renunțat la actorie. Dana Hauer e schimbată radical

Între anii 2007 și 2010, Dana Hauer a fost văzută pe micile ecrane în rolul lui Pisi. Actrița interpreta, pe vremea aceea, rolul unei tinere blondine care avea o relație cu un bărbat în vârstă, bogat. După aparițiile sale în două telenovele românești, actrița a dispărut din lumina reflectoarelor și s-a reprofilat.

Dana Hauer și-a făcut debutul în actorie în anul 2007, după ce sora sa a înscris-o la castingul pentru „Inimă de țigan”. Tânăra nu avea studii în actorie, dar imediat cum i-au văzut poza, producătorii au decis să-i dea rolul lui Pisi. Partea interesantă este că altă actriță primise rolul, dar blondina a fost mai expresivă în această ipostază.

Cu ce se ocupă Dana Hauer din „Regina” de când s-a lăsat de actorie

După ce a renunțat la telenovelele românești, Pisi a decis să-și reia drumul lăsat în urmă cu ani buni. Tânăra avea un salon de înfrumusețare pe care și l-a redeschis salonul și s-a specializat pe make-up și gene false. De curând, a început să se ocupe și cu extensii de păr și afacerea sa pare să-i meargă ca pe roate.

„Sunt proprietara salonului, sunt propria mea angajată, pot să mă dau afară sau să mă duc în vacanță când vreau. Acum, dacă mă întreabă lumea cu ce mă ocup, spun că sunt «genistă». Dar nu pun bombe, pun gene”, a spus Dana Hauer.

Fosta actriță nu renunțat de tot la viața de vedetă. În urmă cu trei ani, a urcat pe scena „iUmor”, unde a făcut un număr de stand up. Mai mult de atât, artista a devenit, de mai bine de un an, vedetă pe TikTok. Blondina are peste 200.000 de urmăritori care îi admiră postările.

„Tot așa mă strigă lumea pe stradă”

În urmă cu câteva luni, fosta actriță a fost invitată „La Măruță”, unde a vorbit atât despre afacerea sa, cât și despre faptul că încă este recunoscută ca Pisi. Chiar dacă „relația” ei cu Gigi Dumbravă s-a terminat în urmă cu aproape un deceniu, porecla rămâne.

„Tot așa mă strigă lumea pe stradă. Pisi. M-am mutat la Vâlcea și mi-am deschis un salon de gene. Stau acolo de șase ani și nu m-aș întoarce la București, nu îmi place aglomerația”, a spus Dana Hauer la emisiunea „La Măruță”.

Vedeta de pe Acasă TV are, în prezent, 39 de ani și locuiește la Vâlcea. Fosta actriță de telenovele are o relație de mai bine de 14 ani. Cei doi au și un copil împreună, pe nume Victor, în vârstă de șase ani, dar nu sunt căsătoriți. Pe de altă parte, iubitul a cerut-o deja de trei ori, dar nu au stabilit data la care va avea loc evenimentul.

