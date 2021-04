Diana Pârvu devenit mamă pentru prima oară

Bucurie mare pentru Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff. Cei doi au devenit părinți astăzi, după mari emoții. Vedeta de televiziune a născut o fetiță de nota 10.

Sarcina miraculoasă obținută după lupta cu endometrioza a trecut-o pe jurnalista Diana Pârvu prin multe încercări: grețuri, cerclaj, boala COVID-19. Însă vedeta este o mămică eroină care a dus sarcina la termen și astăzi, 15 aprilie, și-a strâns în brațe fetița, pe Jacqueline Marie.

„Partea bună este că micuța a fost mereu bine, iar asta m-a liniștit și mi-a dat putere să rezist. Suntem extrem de emoționați amândoi și nerăbdători să o cunoaștem. Suspansul este maxim pentru că până acum, la toate ecografiile, a stat cu mâinile pe față și nu am reușit să-i vedem deloc chipul. Mi-e frică de momentul nașterii, dar faptul că o să o văd și o să o strâng în brațe mă determină să fiu puternică”, ne-a mărturisit Diana Pârvu cu câteva zile înainte să nască.

Emoționat și fericit, Sergiu Negoțiu Piloff, prezentatorul emisiunii „Test de vedetă” de la Kanal D, a dat marea veste în platoul emisiunii Teo Show. „Abia aștept să o iau în brațe. (…) Seamănă cu noi amândoi”, a declarat Sergiu.

Diana Pârvu, operată chiar înainte de Revelion

Finalul lui 2020 a venit cu mari emoții pentru Diana Pârvu, fosta realizatoarea a rubricii „Codul Fericirii” din cadrul Știrilor Kanal D, dar și prezentatoarea rubricii Meteo. La scurtă vreme după ce a anunțat că este însărcinată, vedeta a ajuns de urgență la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală.

„Colul meu a început să se scurteze și sarcina era pusă în pericol, deoarece colul este cel care ține sarcina. Așa că medicul a hotărât să facem o intervenție de urgență. Aceasta se numește cerclaj, practic se coase colul pentru a putea susține sarcina.”

Pentru a nu-și pune sarcina în pericol, în ultimele luni Diana a fost nevoită să stea mai mult în pat. Aceasta a fost însă extrem de activă pe rețelele de socializare, unde a format o adevărată comunitate de mămici. Jurnalista a discutat zilnic cu urmăritoarele ei despre tot ce înseamnă o sarcină, dar și despre pregătirile pe care le-a făcut pentru a-i ura bun venit în lume fetiței sale.

Lupta cu endometrioza și miracolul sarcinii

Diana Pârvu a fost suspectă de cancer, însă, în urma tuturor investigațiilor medicale, doctorii au diagnosticat-o cu endometrioză. Pe lângă faptul că este o afecțiune dureroasă, se manifestă prin migrarea endometrului (mucoasa din interiorul uterului care este, în mod natural, eliminată prin menstruație) în zone externe uterului: la nivelul trompelor uterine, al ovarelor, pe intestine, pe peretele abdominal sau în vezica urinară. Endometrioza este una dintre principalele cauze de infertilitate în cazul femeilor.

„După ce am mers la 8 medici, viața mi-a scos un înger în cale, pe medicul Ciprian Morariu. Așa, boala mea a primit alt nume, mai complicat, dar mai ușor de rezolvat: endometrioza. Sinceră să fiu, nici nu știam ce înseamnă endometrioză și cu câtă suferință vine la pachet. Dar între timp am aflat. Am aflat că suntem atât de multe care ne luptăm cu asta. Eu am avut noroc de un medic extraordinar, care m-a operat și, cum îmi place mie să spun, m-a salvat.

Boala a dispărut, dar odată cu ea șansele să pot vreodată să țin în brațe copilul meu au devenit foarte mici. Sincer îți spun că eu, personal, nu am crezut că voi mai putea face vreodată un copil. Dar s-a întâmplat o minune și am rămas însărcinată. Eu sunt dovada vie că după o operație de endometrioză, sarcina naturală este posibilă. Abia aștept să-mi țin minunea în brațe!”, declara Diana Pârvu în urmă cu ceva timp pentru VIVA!.

