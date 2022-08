Diana Gureșoaie, în stare gravă la spital. Tânăra riscă să-i fie amputat un picior

Diana Gureșoaie se află în stare grave la spital. Tânăra s-a rănit după ce a spart unul dintre geamurile de la balconul locuinței sale pentru a intra în imobil fără cheia pe care o pierduse.

În urma incidentului, Diana a fost transportată de urgență la spital unde se află în aceste momente. Potrivit WOWbiz, medicii spun că există posibilitate să-i fie amputat piciorul.

Înaintea accidentului, Diana a mers la sală, apoi a luat prânzul în oraș. Zilele trecute, tânăra a mai trecut printr-o experiență neplăcută. Aflată într-un restaurant din nordul Capitalei, Diana a fost atacată de o femeie. Ulterior, tânăra a depus plângere, în prezent așteptând ca justiția „să-și facă treaba”.

„Am fost amenințată că nu mă pot duce la poliție, din cauza faptului că am antecedente penale. Eu știu că justiția se aplică pentru fiecare în parte, nu se ține cont de trecutul victimei, într-un asemenea caz! (…) Adevărul este următorul: indiferent dacă am fi avut un conflict verbal anterior, indiferent dacă am amprenta fetei de la secția 19, asta nu înseamnă că nu am fost agresată fizic, emoțional și verbal! Să-și facă justiția treaba. Aș vrea ca motivarea să fie cum a fost în trecut: exemplu public”, a mai spus.