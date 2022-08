Diana Gureșoaie a fost atacată de o femeie într-un restaurant din nordul Capitalei. Ulterior, tânăra a depus plângere, în prezent așteptând ca justiția „să-și facă treaba”.

Diana Gureșoaie, noi declarații după ce a fost atacată într-un restaurant din București: „Să-și facă justiția treaba”

„M-am întâlnit cu o situație de ultimă speță, o situație în care, și dacă ar fi cum pretind agresorii, ar fi fost vorba de un conflict verbal, cu accent pe cuvântul… verbal! Ulterior, le-am comunicat ambilor că ne vedem la secția 1, având în vedere că pe raza secției 1 s-a produs incidentul. Mi-au răspuns condescendent că ne vedem la… secția 19! Ea și un doctor dentist, care m-a jignit în fel și chip”, și-a început Diana declarațiile pentru Spynews.

„Mi se pare incredibil ca o femeie, o doamnă, dacă o putem numi așa, apropiată de vârstă mamei mele, să ia un scaun și să-mi dea cu el mișelește pe la spate. Am înțeles că doamna conduce de ani de zile o afacere, din punctul meu de vedere, ilegală, vânzând articole aduse din Turcia, cu pretenția și prețul unora de brand. Ceea ce pot spune azi, la 32 de ani, este că această doamnă nu numai că ar fi trebuit să fie acasă, alături de copilul ei, ci și că a încălcat o regulă destul de gravă”, a continuat.

„Am acționat în autoapărare și nu o să-mi cer scuze pentru asta. E instinctul supraviețuirii. Orice act al meu, ulterior faptelor ei (tentativă de omor), acolo se încadrează. A fost și este în continuare un act de autoapărare! Jignirile, defăimarea acestui doctor care s-a aliat cu agresoarea, de asemenea. Am fost amenințată că nu mă pot duce la poliție, din cauza faptului că am antecedente penale. Eu știu că justiția se aplică pentru fiecare în parte, nu se ține cont de trecutul victimei, într-un asemenea caz!”, a completat.

„În momentul de față, eu nu am cazier judiciar. Adevărul este următorul: indiferent dacă am fi avut un conflict verbal anterior, indiferent dacă am amprenta fetei de la secția 19, asta nu înseamnă că nu am fost agresată fizic, emoțional și verbal! Să-și facă justiția treaba. Aș vrea ca motivarea să fie cum a fost în trecut: exemplu public”, a mai spus.

„Sper să se demonstreze, cu camere de luat vederi, cu martori și capturi de ecran etc., faptul că am primit amenințări și că au fost divulgate informații confidențiale pe care, în speță, ar fi trebuit știute doar de avocatul meu și cu care eu am fost șantajată. Până atunci, soluția este că sunt un exemplu public. De data aceasta, sper că poliția să-și facă treaba. Dacă, în trecut, am acceptat toate mizeriile oamenilor, de azi acționez în instanță. Să văd acum cât de repede se mișcă Poliția Română!”, a încheiat.

În trecut, Diana Gureșoaie a fost implicată într-un dosar de prostituție. Tânăra a fost acuzată că „asigura” mai mulți milionari cu fete pe care le cunoștea în cluburi.

În 2015, peste 60 de tinere au fost aduse cu escortă la secția 19 din București, pentru a da cu subsemnatul într-un dosar de prostituție și proxenetism. Fiind considerată capul rețelei, Diana a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității.

