Diana Dumitrescu, criticată de fani: „Puteți să spuneți de mine vrute și nevrute”

Diana Dumitrescu a fost criticată de fanii emisiunii și admiratorii de pe pagina sa de Facebook pentru modul în care interacționează cu concurenți în casa „Mireasa”, iar aceasta a fost nevoită să se apere și să le explice care este, de fapt, situația reală, aceea care nu se vede pe micul ecran: ”Dragi fani ai emisiunii Mireasa. Stiu ca sunteti revoltati si suparati, vad asta in sute de comentarii. Le citesc pe toate, chiar daca nu raspund.

Ideea e in felul urmator: eu sunt acolo pe post de prezentator, subiectele si materialele se fac de catre o intreaga echipa de productie, eu doar pun in aplicare ceea ce mi se spune. Imi spuneti ca nu sunt impartiala, sunt, dar cursul lucrurilor nu il decid eu. Nu am favoriti, m-am atasat de fiecare in parte, fie credeti, fie nu, dar nu am facut in niciun fel intentionat rau. Nu vreau asta.

Eu am spus mereu: cred in iubire si lupt pentru ea, am incercat sa fac asta si aici, dar nu ne ies mereu lucrurile pe care ni le dorim. Puteti sa spuneti de mine vrute si nevrute, este treaba voastra, dar va reamintesc un singur lucru: nu ma cunoasteti, nici pe mine, nici pe concurenti si nici pe cei care incearca sa faca o emisiune de succes. Este pana la urma o emisiune si un concurs cu miza mare!

Este un format in care aceste lucruri apar, fie ca vreti, fie ca nu (…)Multi dintre voi isi dau cu parerea despre cum ar trebui sa fac…de ar fi asa simplu pe cat presupuneti voi!Sunt cat se poate de naturala si sincera si sper eu sa fac treaba din ce in ce mai buna. Imi pare rau pentru cei dezamagiti de ceea ce fac, dar(…)”, – a scris Diana Dumitrescu pe pagina de Facebook.

